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El triste golpe que recibió Chechu Bonelli y la dejó devastada: "Era un sueño para mí"

Chechu Bonelli abrió su corazón y contó el dolor que le provocó una noticia que terminó con una de las mayores ilusiones que tenía para este año.

17 jun 2026, 21:41
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La posibilidad de cubrir el Mundial 2026 era uno de los grandes objetivos profesionales de Chechu Bonelli, pero finalmente quedó al margen del proyecto y no ocultó la tristeza que le provocó la noticia. La periodista reconoció que había depositado muchas expectativas en ese desafío y que jamás imaginó que el desenlace sería otro.

Durante una entrevista en SQP (América TV), la conductora habló con sinceridad sobre el momento que atraviesa y admitió que la decisión la impactó más de lo que esperaba. “A ver, son cosas que pueden pasar. La verdad que no me lo esperaba ”, confesó, visiblemente afectada por no poder formar parte de una cobertura que venía proyectando desde hacía tiempo.

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En ese sentido, explicó que durante los últimos meses había apostado de lleno a esa posibilidad, al punto de relegar otras propuestas laborales que surgieron en el camino. Convencida de que terminaría viajando junto al equipo de streaming de La Casa, decidió mantenerse enfocada en ese objetivo, aunque finalmente los planes no salieron como esperaba.

A pesar de la decepción, Bonelli aseguró que no pierde las esperanzas de que pueda surgir una oportunidad más adelante. “Me dijeron que trate de bancar, a ver si más adelante puede salir la posibilidad. Es a lo que apuesto y lo que añoro realmente ”, expresó, dejando en claro que todavía sueña con sumarse al evento deportivo más importante del planeta.

Aunque intentó mostrarse comprensiva con la situación, Chechu reconoció que la decisión le generó un fuerte impacto emocional y que todavía le cuesta asimilar que no estará presente en una competencia que soñaba cubrir desde hace años: “Fue como una desilusión para mí. Obvio que estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial ”.

La conductora explicó además que no se trataba de una posibilidad lejana, sino de un viaje que ya daba prácticamente por hecho. De hecho, había comenzado a acomodar cuestiones personales y familiares para ausentarse durante varias semanas, hasta que recibió una noticia inesperada a pocos días de la partida: el proyecto no seguiría adelante y ella quedaba fuera de los planes.

A pesar de la frustración, Bonelli aseguró que intenta mirar el panorama con perspectiva y comprender el contexto que atraviesan muchas empresas vinculadas a los medios de comunicación. “Hay una realidad económica en el país que es súper entendible. Trato de entenderlo. Sé que puede pasar. Estoy en un momento de mi vida donde ya trato de no angustiarme. Que estoy un poco triste, sí, no lo voy a negar. Pero con la expectativa de que ojalá, si Argentina sigue avanzando, pueda reflotarse esta posibilidad ”, señaló, dejando abierta una puerta a la esperanza de sumarse más adelante a la cobertura mundialista.

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Por qué motivo no fue Chechu Bonelli al Mundial

En las últimas horas surgieron distintas versiones sobre los motivos por los que Chechu Bonelli finalmente no viajó al Mundial 2026 junto al equipo de streaming de La Casa. Una de las más resonantes fue la que lanzó Majo Martino en SQP (América TV), donde aseguró que la periodista había sido bajada del proyecto a último momento por una cuestión económica.

"La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, con Cachete, con todos, y a último momento decidieron no mandarla", sostuvo la panelista, quien además indicó que la decisión habría estado relacionada con un recorte presupuestario.

Según esa versión, otras figuras sí pudieron viajar porque contaban con el respaldo de marcas patrocinadoras que financiaban parte de los gastos, una situación que no se habría replicado en el caso de Bonelli.

Sin embargo, con el correr de las horas trascendió que la situación no habría pasado exclusivamente por una cuestión de dinero. De hecho, la propia Chechu evitó responsabilizar al presupuesto y eligió mostrarse comprensiva con la decisión, aunque reconoció la tristeza que le provocó quedarse afuera de una experiencia que representaba uno de sus grandes anhelos.

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