La picante reacción de Paula Chaves ante la posibilidad de conducir La Peña de Morfi con Zaira Nara

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la protagonista de Misterio en la Cabaña desmintió haber sido convocada para hacerse cargo de ese programa.

“Siempre hay rumores en esta temporada de que voy a tener un trabajo, pero a mí no me llamaron de nada. Yo tengo buena relación con Telefé y trabajé muchos años con ellos, pero no lo sé. No es por hacerme la misteriosa ni mucho menos, simplemente no recibí la propuesta”, sostuvo.

“El condimento que le pusieron a esta convocatoria para La Peña es que la conducción estaría a cargo de Diego Leuco, vos, Paula Chaves, y Zaira Nara. ¿Vos trabajarías con ella?”, quiso saber Paula Varela.

Para sorpresa de las panelistas de Socios del espectáculo, Chaves respondió: “Sí, obvio. Es trabajo. A mí me gusta trabajar en televisión, me siento cómoda, me divierte y, cómo te dije, es trabajo”.

De todos modos, la mujer de Pedro Alfonso advirtió que sería complejo asumir la conducción de La Peña por los compromisos que tienen por adelante con Misterio en la Cabaña. "No tengo problema en trabajar con nadie. Las veces que fui a cubrir La Peña por dos meses cuando Gerardo Rozín estaba mal, lo pasé bárbaro. Me divierte el programa, pero este año no sé porque tenemos gira con la obra y vamos a estar en Uruguay, Paraguay y el interior”, cerró.

Embed

Zaira Nara conmovida al hablar de su distancia y pelea con Paula Chaves: "Es un tema muy delicado"

Zaira Nara dio una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv, donde tocó varios temas donde desmintió estar embarazada de su actual pareja Facundo Pieres y se refirió a cómo está la relación con Paula Chaves, quien fue su amiga muchos años.

"¿Cómo está tu relación con Paula?", le consultó Marcela Tauro. A lo que la hermana de Wanda se mostró un tanto movilizada: "Hoy no hay relación, me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad", dijo.

Embed

Y aclaró al respecto: "Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad".

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Paula en televisión, Zaira comentó: "A mí me llamaron de Telefe y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar, no para hacer La Peña juntas, para que sea una o la otra".

"Con la agenda que tengo me costaría tomar una responsabilidad así", dejó en claro. Y sobre su separación de Jakob Von Plessen, la modelo y conductora sentenció: "Lo más duro es la tenencia compartida, mis hijos tienen dos vidas: la vida con mamá y la vida con papá".