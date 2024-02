La picante reacción de Romina Uhrig tras el polémico video de Nacho Castañares y Coti Romero

Sucede que la ex diputada compartió un video en su cuenta de Tiktok donde cantaba una canción con la siguiente letra: “Cuando te vi con ella, me quise re matar, pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene, me vas a extrañar”.

Además, otro detalle importante que llamó la atención fue que Romina le dio like a distintos comentarios que insinuaban que le video estaba dedicado a su ex compañeros de reality.

"Romina cuando vio el video del beso de Nacho y Coti", "Son todos iguales, pero vos sos una reina y se que lo vas a superar, hay miles que te aman", "Sos lo más Romi, te banco", fueron algunos de los comentarios mencionados.

Se filtró un video de Nacho Castañares y Coti Romero a los besos en un boliche

Las redes de LAM (América TV) compartieron un video de los ex Gran Hermano, Nacho Castañares y Coti Romero, a los besos en un boliche.

Cabe recordar que Castañares había estado en pareja con otra ex Gran Hermano, Lucila 'La Tora' Villar. El romance llegó a su fin meses atrás y pasado un tiempo al joven se lo vinculó con otra exparticipante del reality, Romina Uhrig. Sin embargo, ambos los desmintieron.

En el video se los ve a Nacho y a la correntina darse un beso en medio de una fiesta, mientras toman unos tragos. Las imágenes no pasaron inadvertidas y los internautas reaccionaron al respecto.

“¿Ella no es amiga de La Tora? No tiene ningún respeto”; “Nadie puede resistirse a Nacho, incluso las exconcursantes como Sabrina y Denisse están interesadas en él”; “Solo falta Julieta”, y “Coti siempre estuvo interesada en él, de hecho, su novio en la casa se ponía celoso”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Nacho.