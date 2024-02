Coti Romero disparó con todo contra Laura Ubfal: "No necesito prensa y no quiero volver a Gran Hermano"

“No necesito buscar prensa, ni pelear ni ser contestataria, yo soy así y fue mi forma de ser en su momento, no quiere decir que por que no me esté peleando con alguien haya querido cambiar y que quiera volver a Gran Hermano”, arrojó Coti tras escuchar las declaraciones de Ubfal en Se picó, en el streaming de República Z.

Luego sumó: “Me dice que soy machista, y si me pude haber equivocado adentro de la casa no quiere decir que sea machista. Ella a mí me mató y a Alfa lo amó".

Por último, aclaró sobre su ausencia en la final del Bailando 2023: "Y para cerrar no estoy peleada con LaFlia, Marcelo me mandó un mensaje diciendo que me quería mucho”.

Coti Romero mostró su extremo cambio de look y la compararon con Wanda Nara

Tras el inesperado faltazo de Coti Romero al último programa del Bailando 2023, la correntina compartió recientemente en las redes sociales fotos de sus vacaciones en la playa y mostró el osado cambio de look que se hizo.

La ex Gran Hermano se animó a hacerse trencitas en todo el pelo al igual que Wanda Nara. La flamante cantante lució ese mismo look en su último videoclip O Bicho Vai Pegar.

En el videoclip, que se estrenó hace unos días, se la puede ver a la empresaria en una de las favelas de Brasil, con sus trenzas y diversos outfits de colores vibrantes.

La ex de El Conejo Quiroga además compartió un video en sus historias de Instagram con esa trenzas, llamadas cornrows de hilo, y de fondo se escuchaba el pegadizo tema de Wanda. ¿Copia o inspiración?