Thiago Medina en terapia intensiva: el fuerte mensaje de Marcos Ginocchio tras el último parte médico

Así las cosas, en medio de este panorama realmente complejo para el joven de González Catán el salteño Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano en la que participó justamente Thiago, compartió en sus Instagram Stories un mensaje repleto de emoción que al mismo tiempo generó mucha angustia en todos sus seguidores.

Con una postal de Thiago Medina junto a sus hijas Laia y Aimé en la playa, donde se lo ve radiante, Marcos escribió: “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, minutos antes de que comenzase una nueva cadena de oración conjunta anunciada en el mundo virtual para enviarle toda la luz posible al ex Gran Hermano para que la energía positiva llegue a él y ayude a las manos de los médicos que están haciendo todo lo posible por su recuperación.

Marcos Ginocchio, Thiago Medina y Daniela Celis

Cuál fue la oscura predicción de una vidente sobre Thiago Medina por la que fue muy criticada

Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente de tránsito que sufrió el pasado viernes por la noche, cuando su moto impactó contra un automóvil.

El ex participante de Gran Hermano sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado, mientras tanto un fuerte revuelo se desató en redes sociales luego de que la tarotista Kiara Ríos compartiera un video que rápidamente se volvió viral.

La astróloga, reconocida por su presencia en plataformas digitales, lanzó una controvertida predicción sobre la evolución de Medina que generó rechazo e indignación entre los usuarios. Pese a intentar mostrarse prudente, sus palabras causaron malestar y despertaron duras críticas.

Ríos aseguró que decidió hablar porque recibió numerosos pedidos de seguidores que le pedían una lectura sobre la salud del joven de La Matanza. “Este martes 16 de septiembre y me insistieron mucho en que diera mi visión sobre Thiago Medina después del accidente. Lo único que quiero decir, con respeto a la familia pero también por mi compromiso con quienes me siguen, es que la situación que atraviesa es delicada”, señaló en el inicio de su mensaje el martes pasado.

Acto seguido, se refirió de manera polémica a los procedimientos médicos que atravesó Thiago y adelantó escenarios de riesgo. “Ustedes saben que le extirparon el bazo, lo que implica posibles complicaciones. Lo que visualizo es una herida en su garganta, por eso pienso que podrían tener que llegar a una traqueotomía. Hoy está intubado, en terapia intensiva, y no veo que en estos días haya demasiadas reacciones”, sostuvo la tarotista.

Además, añadió que observa “otra cirugía, coágulos de sangre que deben controlarse y un proceso complejo”, aunque destacó que el joven “es fuerte, tiene mucha energía vital y está aferrado a la vida”.

Las declaraciones encendieron la furia de los internautas, que no tardaron en repudiar el video: “¿Es médica o vidente?”, “No se juega con la vida de alguien”, “Solo Dios decide”, “Lo que dijo ya lo informaron los medios”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en respuesta a sus dichos.