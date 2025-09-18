Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con el comentario más desagradable: "No se lava..."

“No sé por qué se ríe Yanina”, quiso saber soprendido Ángel, y Latorre lanzó directamente: “No, yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”.

Mónica Farro no se tomó para nada bien esas palabras de su compañera y aclaró firme: “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta".

"Se calentó Farro", dijo el conductor. Y Nazarena Vélez opinó entre risas sobre lo sucedido: "Después de todo lo que me dijeron a mí a los más tranqui que se escuchó acá", siguiendo luego con el siguiente tema del programa pero con la uruguaya muy molesta por el comentario de Latorre.

Embed

Yanina Latorre habló de la dura situación de Thiago Medina y el desesperado pedido de Camilota

En medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, Yanina Latorre habló desde su programa de radio sobre el angustiante pedido que hizo Camilota para que marcas puedan contactarla de distintas marcas para promocionar sus productos en las redes sociales y así poder solventar todos los gastos que lleva la internación del joven.

"Lo que no me gusta es que en redes estén bardeando a la hermana de Thiago, esta chica Camilota", dijo la conductora saliendo al cruce de algunos comentarios en redes criticando el video de Camila Deniz donde pidió que la contraten para promociones en las redes en este difícil momento que vive su hermano.

"Cada uno con sus herramientas hace lo que puede, chicos, dejen de juzgar gente por favor. Cada uno vive estás situaciones y este dolor como puede. Es gente extremadamente humilde y en Moreno es un desastre todo, así como está la ruta están las hospitales. Y la chica a pesar de esta desgracia ofreció sus redes para seguir trabajando con las redes", continuó Yanina Latorre defendiendo a la familia de Thiago Medina.

Y siguió: "(Camilota) Pidió más marcas y más chivos porque con eso van a terminar pagando los remedios y la atención que va a necesitar Thiago. Ellos viven juntos, también necesitan hacer frente a un alquiler, y tiene a cargo un hermano más chico".

"Están pidiendo ayuda en vez de estar mangueando guita y me parece que la juzgan un montón en las redes. Cada uno hace lo que puede y es gente extremadamente humilde. De hecho, no sé si él tiene trabajo, la que tiene trabajo un montón es Daniela", concluyó la conductora.