La polémica actitud de Pampita frente a la difícil situación judicial de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

Así, ante la consulta concreta del cronista de Desayuno Americano, Carolina Pampita Ardohain argumentó sus motivos para negarse a dar su opinión al respecto. "Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco en portales con temas que no me corresponden. No es mío. Prefiero no decir nada", señaló firme.

En tanto, tras reconocer no estar al tanto de la situación de Julieta, y aclarar que no tiene ningún problema con ella, Pampita se mantuvo firme en su postura. Fue allí que ante la pregunta de si espera que se haga justicia y se resuelva todo Carolina insistió en mantenerse neutral. "No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden", dejó en claro.

Tras volver al piso, el periodista Luis Bremer cuestionó a la actual conductora de Los 8 escalones (El Trece): "Pampita es hábil declarante. Pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora, ni que sea una militante feminista, pero el Chino Leunis fue muy empático y cercano, sin conocer la causa. Yo a Pampita la noté fría".

Asimismo, desde las redes sociales no tardaron en multiplicarse las críticas por su llamativa actitud frente al doloroso momento de Julieta Prandi.

Pampita - Prefiero no decir nada - captura Desayuno americano

El Chino Leunis recordó el ataque de pánico de Julieta Prandi y pidió Justicia en el juicio a Claudio Contardi

A horas de conocerse el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal, Leandro "Chino" Leunis habló en Desayuno Americano (América TV) y recordó el momento en que Julieta Prandi sufrió un ataque de pánico en vivo durante su participación en Morfi.

"Siempre que veo ese tipo de situaciones y la revictimización que implica, que es terrible, ojalá que la Justicia se expida rápidamente", expresó el conductor.

Sobre aquel episodio, Leunis dijo no recordar con precisión los detalles, pero destacó la contención que recibió Prandi en el programa: "La producción de Morfi es muy amorosa y seguramente la habremos contenido como corresponde".

El conductor también expresó su apoyo a la modelo y su deseo de que pueda sanar pronto. "Le deseo todo lo mejor del mundo, me parece una mujer muy valiente y me pone muy contento que ahora esté viviendo una historia linda con Emanuel. Le mando toda la mejor energía", concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará este miércoles el veredicto en la causa contra Contardi. El fiscal Cristian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que los abogados de Prandi, Javier Baños y Fernando Burlando, pidieron la máxima condena de 50 años. La defensa del acusado, en tanto, solicitó su absolución.