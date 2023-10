La polémica confesión de Rusherking que hizo estallar las redes: "Los hombres somos más..."

Rusherking - Todas mienten.jpg

“Es broma... Los hombres somos más mentirosos... Ley de vida”, disparó en la siguiente storie el ex de la China Suárez. Y como no podía ser de otra manera, las reacciones de su fandom no se hicieron esperar y el propio Rusherking optó por compartir una respuesta en particular a modo de guiño y probablemente dándole la razón.

“Ja, ja, ja, ja... No... Los hombres mienten mal, las mujeres mentimos bien”, le marcó la usuaria de nombre Yadira, a lo que él le respondió sin filtro: “Nooooooooooooooo, tiró la mágica”.

El irrefutable video que confirma el romance de Rusherking con Mar Lucas

Fue allá por el mes de junio pasado cuando comenzaron a circular las primeras sospechas de romance entre Rusherking y la influencer y cantante española Mar Lucas, a sólo 8 semanas de su abrupto final con la China Suárez.

Claro que los chicos en ningún momento confirmaron abiertamente la relación, si bien fueron vistos juntos a los pocos días disfrutando la noche madrileña, por ejemplo. Pero el tiempo fue pasando, y a mediados de septiembre ambos coincidieron a Miami donde terminaron celebrando el cumpleaños de ella en una velada más que romántica, lo que confirma que la relación sigue viento en popa.

Lo cierto es que puntualmente la información fue brindada, quizás sin darse cuenta, por la propia Mar quien confió desde una Instagram Storie que estaba por cumplir años. “En Miami aún son las 8pm así que aún soy menor de edad (quién diría jajaj) así que en unas horas pienso beber por primera vez en Estados Unidos celebrando mi mayoría de edad por segunda vez”, contó la española a punto de cumplir sus 21 años.

Pero el detalle que los dejó expuestos fueron sus historias virtuales. Un rato después, ya de noche, ambos fueron a la playa de South Beach para celebrar románticamente el cumpleaños de ella, según pudo verse en sendas Instagram Stories.

Y si bien en ningún momento se mostraron juntos, ambos subieron a sus respectivas redes el mismo video, a la misma hora, con la misma vista y la misma música de fondo, para de alguna manera gritarle al mundo que están juntos y enamorados. En los dos cortos puede verse la playa de noche con el clásico hit de Coldplay "Yellow", que habla del amor y lo mucho que se quieren dos personas.