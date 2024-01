La polémica defensa de Flor Peña a Jey Mammon que generó rechazo en las redes

Embed

"A Jey Mammón lo conozco muchísimo y lo quiero. Han sido meses muy duros para él pero yo sabía que la verdad, en algún momento, iba a salir a la luz", sostuvo y siguió. "Él tuvo una relación de muchos años con ese chico y se lo acusó de una manera injusta. A él se lo condenó de una forma definitiva sin pruebas y eso me pareció injusto. Es muy difícil lo que él pasó y jamás le hizo daño a nadie".

Flor remarcó que pone las manos en el fuego por su amigo: "Jey sintió una condena social fuerte en la que no pudo defenderse. Es un tipo bueno, de buen corazón. Hay otros casos que sí son verdad, en los que yo he apoyado a la víctima y que lo sabemos todos. Yo trabajo desde los 7 años, hay cosas que todos sabían, como el caso de Darthés y muchos otros que están dando vueltas por ahí".

Los dichos de la actriz en Socios del espectáculo provocaron rechazo en las redes. "Me da náuseas", "Qué ridícula defendiendo a este tipo", "Ahora da clases de moral", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.

Dura acusación a Flor Peña en Carlos Paz: la tajante reacción de la actriz

Hace unos días, Flor Peña quedó envuelta en un fuerte rumor. Según trascendió, la actriz había ido a festejar a un boliche con su elenco, habría tomado de más y la sacaron desnuda del lugar.

En una nota con Intrusos, la protagonista de Mamma Mía desmintió esa información: "No hay manera de que me haya pasado algo así, y la gente no lo filme, porque la gente vive la vida a través del celular. Están diciendo una sarta de estupideces, que un poco me divierte y un poco digo, che, ¿tanto les estamos molestando?".

"La verdad no está bueno porque direccionaron a contar algo que no está ni cerca de ser verdad. Porque a veces pasa que se condimenta la realidad. Es más, mi hijo se quedó hasta el final de la fiesta, y yo me fui antes porque estaba agotada. Así que fue una mentida absoluta", remarcó.

Flor advirtió que un hecho de esas características no pasaría por alto para la prensa. "Yo desnuda, peleándome borracha y desnuda no paso desapercibida Layús, quedate tranquilo que hubiera sido el escándalo de la temporada", enfatizó.

Por último, la actriz deslizó que podría tomar una acción legal. "Si tienen imágenes, muéstrenlas, y sino aténganse a las consecuencias, esperen una carta documento", cerró.