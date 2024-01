La fuerte reacción de Ángel de Brito ante los dichos de Jey Mammón contra Nazarena Vélez

“No me dolió, me causó repugnancia lo que estaba diciendo. Fue una de las que llamamos a medición y nunca se presentó, la llamamos tres veces”, expresó y luego agregó: “Yo a ella la quise muchísimo y lo que dijo fue tan grave…yo se que dijo no se que haría si me lo cruzo. Y en realidad, a mi me preguntaron también y dije que la saludaría”.

Minutos después, lanzó otra contundente frase y sentenció: “Yo la conozco de arriba a abajo y de todos los costado a Nazarena. Todo lo que hace y que hizo siempre es para que, ya lo conocen, es para que hablen de ella, que vayan a verla al teatro. Yo logré un aprendizaje que tiene que ver con la amistad real”.

“Paso un límite y grave. Ella quiere llamar siempre la atención, ya sabemos, pero la realidad es que acá pasó un límite. Tiene un discurso para el on y un discurso para el off”, siguió.

Al escuchar sus declaraciones, y en simultaneo con el programa, Ángel de Brito decidió expresarse en sus redes sociales y a través de un tweet, defendió a su compañera de programa y escribió: "Siniestro".

Ángel de Brito contra Jey Mammón

Jey Mammon habló de los famosos que le pidieron disculpas tras darle la espalda por la denuncia de Lucas Benvenuto

Jey Mammon estrenó su nuevo espectáculo Enseguida Vuelvo en Villa Carlos Paz en la temporada veraniega 2024 luego de lo que fue su alejamiento del trabajo tras la denuncia que se conoció de Lucas Benvenuto.

En este sentido, el humorista y conductor habló en el ciclo Implacables, El Nueve, sobre los famosos que le soltaron la mano tras la denuncia de Lucas Benvenuto y quienes sí se contactaron con él para pedirle disculpas.

“Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor. Obviamente si me la cruzo a ella (Nazarena Vélez) voy a saludarla como he saludado a todos los que me cruzo”, contestó Jey Mammon consultado por la firme postura que tomó la actriz sobre su caso.

A lo que Susana Roccassalvo expresó: "En momentos malos cuando uno cae, la mayoría te abandona, de los que te abandonaron... ¿Alguno te mandó un mensaje por tu vuelta al teatro?".

Y ahí Jey Mammon reveló: “Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”.

“Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo. No puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón”, agregó.

Y cerró dejando en claro que no guarda rencor con ellos: “De verdad está todo bien. Lo digo sinceramente porque esto que me pasó a mí, me puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto”.