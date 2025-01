La polémica con Florencia Peña en Mar del Plata que enfureció a los vecinos: el video

Según relataron algunos testigos, Florencia llegó al lugar y dejó su coche en esa esquina, activó la alarma y se bajó sin importarle la infracción que estaba cometiendo. Fue así que uno de los vecinos la encaró bajo la pregunta "¿No pensarás dejar el auto ahí?", pero ella respondió despreocupada: "Es que no hay lugar".

Así, tras los enardecidos reclamos de la gente que no podía creer el accionar de la actriz, una persona de su entorno intentó mover el auto pero al no encontrar lugar volvió a dejarlo en el mismo lugar.

Al ver que la situación no se solucionaba, los vecinos de la zona llamaron a los agentes de tránsito de la Municipalidad de Mar del Plata, quienes llegaron a la zona y tomaron la patente del vehículo de Florencia Peña para labrarle una multa, según aseguró el medio que difundió el polémico video.

Tremendo cruce entre Flor Peña y Fernanda Iglesias después de que la compararan con Tamara Pettinato

Esta semana Florencia Peña bridó una nota a Puro Show y vivió un momento de tensión cuando la periodista Fernanda Iglesias recordó sus visitas a la Quinta de Olivos y la comparó con Tamara Pettinato, que fue noticia por sus visitas al despacho del entonces presidente Alberto Fernández.

"Lo que yo pienso es que los videos de Tamara Pettinato que se filtraron, en un punto te ensucian un poco porque vos podés explicar una y mil veces que fuiste a hablar del tema de los actores pero sos mujer y hay videos de Tamara de esta índole", lanzó la panelista.

"Es un pensamiento totalmente machista lo que estás diciendo. Es tremendo lo que estás diciendo", fue la respuesta de Flor. "No, no es tremendo", retrucó Fernanda.

La actriz señaló a ella la señalaron por haber ido a Olivos y no a los directivos de medios que también se reunieron con Alberto Fernández. "¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que porque yo soy mujer me lo fui a fif... y el hombre que fue lo hizo para tener una charla? Eso es un pensamiento retrógrado al que no nos tenemos que subir. Todo lo contrario, lo tenemos que hablar", planteó.

"Tamara Pettinato nunca explicó por qué fue y terminó cancelada...", argumentó Fernanda. "Bueno, pero Tamara Pettinato no es Florencia Peña. Yo no estoy en ningún video. ¿Vos estás pensando lo que estás diciendo?", contestó Flor.

"La gente puede pensar eso...", insistió la panelista. "¿Qué mayoría de la gente? Será la gente que conocés vos. Es una burrada total lo que estás diciendo. No naturalicemos esto. Que a esta altura de mi vida, yo siendo la actriz que soy me estén diciendo del otro lado que está bien que sospechen de mí porque yo podría estar en un video con Alberto Fernández sólo porque soy una mina", se defendió la invitada.

Después de unos minutos, bajó el tono de la discusión y pusieron un punto final al ida y vuelta. "No dije que está bien", enfatizó Fernanda. "Entonces, decí que está mal. Está pésimo", remató Flor.