La tajante opinión de Flor Peña sobre el regreso de Poné a Francella: "Es un humor antiguo"

"Poné a Francella tiene sketches que sí se pueden poner al aire y otros que no. Hay sketches gloriosos, pero yo veo el de 'la nena' y me hace ruido. Es un humor antiguo", opinó la actriz.

Flor remarcó que en Telefe deberían haber hecho algunos cambios antes de decidir volver a darle aire a Poné a Francella. "Creo que se puede reponer sacando algunas cosas", agregó.

Al finalizar, la actriz enfatizó que el humor cambió y hay temas que no deberían ser parte de un cuadro de humor. "A mí me pasa que hay cosas de las que no me puedo reír. Tenemos que debatir de qué nos queremos reír", sostuvo.

Flor Peña habló de la crisis de Guillermo Francella y su mujer

A fines del 2024, se habló que Guillermo Francella estaba separado de su mujer Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. "Se separaron luego de una crisis muy profunda", contó la periodista Paula Varela.

Ante el rumor, el actor reconoció una crisis, pero desmintió ruptura alguna. "Llevamos 38 años de relación, entre noviazgo y casamiento... Estamos pasando por una meseta", admitió.

En Intrusos (América TV), cuando le preguntaron si estaba al tanto de la información que circuló sobre los problemas sentimentales de Guillermo, Flor expresó: "Él es muy reservado con su historia personal. No me enteré por él... por eso, soy muy cautelosa con el tema".

Por último, Flor señaló que hoy el vínculo entre Guillermo y Marynés mejoró tras una turbulencia. "Nos conocemos hace muchos años. Él sabe que estoy. Sé que están bien", cerró.