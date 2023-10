La polémica frase de Guido Pella sobre su futuro junto a Stephanie Demner

"Estuve toda mi vida de novio, no sé lo que es estar soltero. Con Stefy encontré lo que puedo llamar el amor. El amor es mucho más complejo que decir estoy con una persona. Es coincidir en cosas heavys de la vida como criar un hijo, desde las cosas que uno va planificando, llegar a la vida del otro y que los dos estemos en el mismo tiempo y momento", reconoció Pella.

Y destacó sobre su pareja: "Tiene una intensidad que me contagió, con ella salió todo. Fluye. Es una compañera increíble".

Stephanie Demner Guido Pella 2.jpg

En tanto, sobre su vida antes de conocer e Demner, Guido Pella remarcó que era claro en advertirles a las mujeres sobre su profesión y ritmo de vida: "Si me seguís, bien sino tengo que ir igual. Yo no te puedo bancar", confesó que avisaba.

Y contó cómo le cambió la vida su vínculo con la influencer: “Desde que la conocí, ella hizo a un lado su carrera para acompañarme porque entendía que en algún momento nuestro tiempo iba a llegar. Jugársela de esa manera tuvo sus frutos, pudimos tener una hija. Cuando intentamos vino rápido y se fue dando todo".

En tanto, llamó la atención su polémica reflexión al hablar de su futuro al lado de Stephanie Demner: "Sería un hipócrita decir que va a durar toda la vida. Me encantaría, daría hasta lo que no tengo para envejecer con ella, porque me completó en un montón de cosas que no tenía. Mañana no lo sé", se sinceró el deportista.

Stephanie Demner Guido Pella 1.jpg

Stephanie Demner defendió a su hija ante una mujer que la criticó en redes: "Tu vida es tan..."

A mediados de julio de 2022, Stephanie Demner vivió el momento más importante de su vida con el nacimiento de Arianna, su primera hija fruto de su amor con el tenista Guido Pella.

Lo cierto es que desde Instagram, la influencer mostró en sus historias los repudiables mensajes que recibió por parte de una usuaria que cuestionó el aspecto físico de su beba.

“Mucha propaganda le hicieron a esta nena. Y no es waw. Bueno, para los papás sus hijos son lo más perfecto del mundo”, le escribió la mujer en cuestión a Demner por privado.

stephanie demner 2.jpg

Y días después siguió con su crítica a la nena: “Qué suerte que siempre va a tener ropa linda… jaja ayuda cuando no sos tan lindo”.

Lo cierto es que la influencer decidió exponer estos tremendos mensajes que recibió y, antes de bloquear a esa usuaria de Instagram, le respondió con mucha altura ante sus casi 1.5 millones de seguidores.

“¿Así o más ensañada con el aspecto físico de una beba de seis meses?”, se preguntó Stephanie. Y añadió: “Ni te voy a aceptar los mensajes para contestarte. Solo voy a bloquearte porque tu vida es tan miserable que me das demasiada pena”.

“No sean esta clase de persona”, expresó la influencer. Y cerró tajante: “A tu casa, Paula. Te metes con Baby Ari, te metes con toda la comunidad”.