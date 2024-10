La polémica obra que protagonizará Rodolfo, el papá de Nacho Castañares

"Es re jugada. El público es testigo y cómplice de la historia", expresó Rodo. Y completó: "Es una historia que desnuda de cuerpo y alma a sus protagonistas, a través del amor, los sueños, la convivencia, la superación personal, la salud mental, el deseo y la pasión no correspondida".

El espectáculo, escrito por Mauro Ruso, cuenta con el apoyo de la Federación Argentina LGTB y el estreno será el próximo sábado 2 de noviembre a las 22.15 en el Teatro Multiescena.

"La historia cuenta la intimidad sobre la convivencia de dos desconocidos, Martin y Pablo aislados del mundo exterior en un monoambiente de apenas 15 metros cuadrados, donde las almas, la convivencia, la personalidad y los sentimientos de cada uno quedan expuestos", anticipó Rodo sobre la obra que ya se presenta en Madrid con buenas críticas.

Papá de Nacho

Rodo, el papá de Nacho, opinó sobre el video de su hijo con Coti

En medio de la polémica por el video de Coti Romero y Nacho Castañares, donde parece que se estuvieran dando un beso en un boliche, Rodo, papá del ex hermanito, habló en exclusiva con Primicias Ya y dio su versión de lo sucedido.

“Fake news. Yo estuve un rato con ellos en la fiesta y puedo asegurar que no. Tienen muy buena onda, se quieren mucho y si ves la imagen es justamente un mal plano que parece que… pero no ha sucedido nada”, aseguró el actor.

Luego, se sumó a la explicación que dieron los jóvenes en las ultimas horas y reafirmó: “En realidad lo qué pasó fue que Nacho le pidió un chicle a ella, y ella le hizo el gesto como diciendo 'lo único que tengo es esto'. El hizo el amague a coger el chicle, pero ni se lo pasó ni nada".

Quedó en eso, lo qué pasa es que algún listillo de ahí estaba filmando y parecía que se estaban dando un beso. Pero no”, agregó.

Incluso, para sorpresa de muchos, destacó una importante razón por la cual no podría darse un romance entre su hijo y Coti. “Yo creo que Nacho también es un chico bastante discreto en ese tema, creo que realmente hay un respeto también por Cone".

"No creo que Nacho estaría con Coti por una cuestión de respeto a su amigo, pasaría un poco más por ahí. Ha dicho que es muy guapa y que si, que es linda, que está todo bien, pero creo que no lo haría, ahí no va", cerró.