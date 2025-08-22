La foto de Martín Pepa y Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, que derritió corazones

Con la reconciliación ya en marcha, ambos regresaron juntos al país y este martes protagonizaron su primera aparición pública. Si bien Pampita se mostró abierta a la exposición, Pepa optó por mantenerse al margen de las cámaras y evitó cualquier tipo de declaración ante los medios presentes. Fiel a su estilo reservado, el polista reafirmó su bajo perfil, el mismo que ha sostenido desde el inicio de su relación con la reconocida modelo.

La ocasión fue la gala benéfica organizada por la Fundación Margarita Barrientos, donde la pareja desfiló por la alfombra roja. En ese momento, los cronistas aprovecharon para lanzar una batería de preguntas, la mayoría enfocadas en la reciente reconciliación. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las consultas, manteniendo el misterio sobre los detalles del reencuentro.

“Bienvenido al mundo de la farándula”, “Felicidades por este noviazgo”, “¿Cómo fue esa reconciliación?", "Defininos en una palabra a Caro”, fueron algunas de las preguntas que se escucharon en la cobertura de Intrusos (América TV). En medio de la insistencia de la prensa, Martín decidió retirarse del lugar y dejó a Pampita sola frente a los micrófonos. El polista se dirigió al interior del salón, seguido por las cámaras, sin perder la sonrisa pero sin emitir palabra alguna. Entre los invitados también se encontraba Roberto García Moritán, ex de Pampita, acompañado por su actual pareja, Priscila Crivocapich, según mostraron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el programa.

Tras ese tenso momento frente a los medios, ambos hombres continuaron con la velada como si nada hubiera pasado. No obstante, los noteros siguieron intentando obtener alguna declaración de Pepa, quien mantuvo su actitud amable pero en silencio.

“¿Estás contento, feliz?“, “Cuando hicimos nota con Pampita habían cortado“, “Unas palabras nada más”, “De a poco te vas a tener que ir acostumbrando”, “Sos la pareja de una de las personas más conocidas de la República Argentina”, “Te da un poquito de cosita dar notas ¿no?“; “¿Podemos hablar de polo?“, “Hablemos de caballos” y “Esta es la gran Yuyito González que lo perseguimos por el evento”, fueron algunas de las preguntas que le lanzaron al novio de Pampita, hasta que finalmente una persona de la organización intervino para sacarlo de la situación.