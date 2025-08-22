A24.com

La foto de Martín Pepa y Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, que derritió corazones

La reconciliación entre Pampita y Martín Pepa ya se refleja en gestos familiares. En una salida, el polista fue visto compartiendo un momento de juegos con Ana, la hija menor de la modelo.

22 ago 2025, 18:58
Tras estar un mes separados, Pampita y Martín Pepa decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La modelo reveló que, tras una conversación que comenzó por otro tema, terminaron hablando de ellos como pareja y decidieron volver a verse. Ese reencuentro fue suficiente para reavivar la conexión y apostar nuevamente a la relación.

Ahora, luego de haberse mostrado juntos en la cena benéfica de la Fundación Margarita Barrientos -su primera aparición pública desde el reencuentro-, el comunicador Fede Flowers compartió en X una tierna imagen de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, junto a Pepa en el sector de juegos del Paseo Alcorta.

En la foto se los ve compartiendo un momento de complicidad, lo que refuerza la idea de que esta segunda vuelta viene con todo. El gesto de Martín con la pequeña Ana fue interpretado como una señal de integración familiar y compromiso con esta nueva etapa.

Así fue el incómodo momento que vivió Martín Pepa en su primera salida con Pampita tras su reconciliación

Aunque hace apenas un mes Pampita había confirmado su separación de Martín Pepa tras ocho meses de relación a distancia -marcada por varios viajes de la modelo para encontrarse con el polista-, lo cierto es que este fin de semana la pareja decidió darse una nueva oportunidad y retomar el vínculo amoroso.

Con la reconciliación ya en marcha, ambos regresaron juntos al país y este martes protagonizaron su primera aparición pública. Si bien Pampita se mostró abierta a la exposición, Pepa optó por mantenerse al margen de las cámaras y evitó cualquier tipo de declaración ante los medios presentes. Fiel a su estilo reservado, el polista reafirmó su bajo perfil, el mismo que ha sostenido desde el inicio de su relación con la reconocida modelo.

La ocasión fue la gala benéfica organizada por la Fundación Margarita Barrientos, donde la pareja desfiló por la alfombra roja. En ese momento, los cronistas aprovecharon para lanzar una batería de preguntas, la mayoría enfocadas en la reciente reconciliación. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las consultas, manteniendo el misterio sobre los detalles del reencuentro.

“Bienvenido al mundo de la farándula”, “Felicidades por este noviazgo”, “¿Cómo fue esa reconciliación?", "Defininos en una palabra a Caro”, fueron algunas de las preguntas que se escucharon en la cobertura de Intrusos (América TV). En medio de la insistencia de la prensa, Martín decidió retirarse del lugar y dejó a Pampita sola frente a los micrófonos. El polista se dirigió al interior del salón, seguido por las cámaras, sin perder la sonrisa pero sin emitir palabra alguna. Entre los invitados también se encontraba Roberto García Moritán, ex de Pampita, acompañado por su actual pareja, Priscila Crivocapich, según mostraron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el programa.

Tras ese tenso momento frente a los medios, ambos hombres continuaron con la velada como si nada hubiera pasado. No obstante, los noteros siguieron intentando obtener alguna declaración de Pepa, quien mantuvo su actitud amable pero en silencio.

“¿Estás contento, feliz?“, “Cuando hicimos nota con Pampita habían cortado“, “Unas palabras nada más”, “De a poco te vas a tener que ir acostumbrando”, “Sos la pareja de una de las personas más conocidas de la República Argentina”, “Te da un poquito de cosita dar notas ¿no?“; “¿Podemos hablar de polo?“, “Hablemos de caballos” y “Esta es la gran Yuyito González que lo perseguimos por el evento”, fueron algunas de las preguntas que le lanzaron al novio de Pampita, hasta que finalmente una persona de la organización intervino para sacarlo de la situación.

