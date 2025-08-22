El particular regalo del papá de Wanda Nara a sus nietas con una señal directa a Evangelina Anderson

"Miren el regalo del abuelo, que buena idea que tuvo mi papá. Cuando era chiquita con Zaira teníamos", remarcó Wanda sobre el regalo de Andrés para sus nietas que la hizo acodar de su infancia.

Y remarcó sobre la cantidad de mascotas que tienen en la familia: "Ya tenemos un loro que vive suelto por mi departamento, un gato, tres perros y ahora dos hamster, no nos falta nada".

Cabe recordar que Evangelina y Wanda son vecinas del mismo edificio y tienen un muy bien vínculo. "Wanda es mi vecina, hablamos constantemente porque nuestras hijas están juntas, los chicos grandes también, me la encuentro en el ascensor, mirá lo que es la vida", comentó en varias ocasiones la modelo.

wanda nara regalo andres por el dia del niño

Los detalles de la grave denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi por violencia sexual y física

Laura Ubfal compartió información detallada en LAM (América TV) de la grave denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi por violencia, la cual ampliará en breve.

"Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa, y hay todo un tema penal, que va por otro carril. Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia", indicó la periodista.

"Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal sobre el nuevo conflicto que se avecina entre las partes.

La panelista también leyó un mensaje que recibió de la propia Wanda Nara: "Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos'".

"La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado", continuó exponiendo la periodista sobre el testimonio que le dio la mediática.