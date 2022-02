La postura de Gustavo Martínez sobre la ficción de la vida de Ricardo Fort

"No me gustaría que muestren el féretro, no me gustó nada que lo muestren. Con los dos nenes ahí, yo me puse re contra mal. No me parecía que había que llevar a los nenes así, estaban como perdidos y era el padre”, dijo en una entrevista sobre Martita y Fort, los mellizos del empresario del que fue tutor desde el día que murió.

En la producción finalmente estuvieron metidos los mellizos que se encargaron de cada detalle de lo que se verá sobre la vida de su glamoroso padre.

La biopic El Comandante Fort será de cuatro episodios, es una producción original de la plataforma Star+. Fue rodada en Buenos Aires y en Miami y se espera que sea estrenada este año.

Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde un piso 21

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, murió este miércoles tras caer desde un piso 21 en el departamento donde residía en Belgrano.

Policía Científica analiza las causas del fallecimiento que se produjo esta madrugada, a las 4. Martínez se encontraba a cargo de Felipe y Marta, los hijos del empresario y figura mediática.

Según trascendió, el hombre cayó en el patio del edificio. Fuentes de la investigación se encontraban recabando testimonios de los vecinos que viven en los pisos 20 y 22, junto con el de Eduardo Fort (hermano de Ricardo) que fue el primero en llegar al lugar.