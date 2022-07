La pregunta de Ángel de Brito, que tomó por sorpresa a Ernestina Pais

"Las peleas de hermanos son fatales", comentó el periodista, intentando relajar la situación. "Sí, yo considero que las peleas de hermanos son algo inimputables", añadió la invitada, que - poco a poco - dejo entrever que no tiene un buen vínculo con Federica.

"¿Te salteo?", retrucó Ángel. "¡Andá para allá!", respondió Ernestina. "No estamos bien, entonces. Le mando un beso a Federica. La quiero mucho, más que vos... Son muy diferentes ustedes", acotó el conductor. "Sí, ese es el punto", asintió la panelista.

Ernestina se tomó en serio el asunto y recordó que el vínculo entre ellas está atravesado por la desaparición su padre en la última dictadura militar: "Las tragedias son muy fuertes en una familia. Y no se pasa una tragedia fácilmente. No hay que subestimar. No es 'yo envidio a tal' o 'a mí me paso esto con el otro'. ¡Hay una tragedia en el medio!".

En el cierre de LAM, después de notar la incomodidad de la invitada, Ángel aportó un poco de humor para descontracturar. "Esta semana tenemos angelitas por un día, no semanal. Ernestina es hoy, solo hoy, menos mal", bromeó. "Prometo no venir más", añadió Ernestina. "Nunca más, es una promesa mutua que nos hacemos. Nos vamos a ver en los bares pero no en este programa", concluyó el conductor.

El descuido hot de Ernestina Pais en la playa: "Casi hago la gran Jésica Cirio"

Ernestina Pais sorprendió a todos sus seguidores en Instagram. La periodista y empresaria compartió un video en sus historias, donde casi termina en topless por un descuido hot.

La ex panelista de Intratables grabó un video en el mar. En un momento, hace un movimiento con la cámara de su teléfono y advierte que estaba mostrando parte de su delantera.

"Casi hago la gran Jésica Cirio", escribió Ernestina en el posteo, en referencia al tremendo accidente de la conductora de La Peña con su vestido en la entrega de los Martín Fierro 2022.

En la grabación, la periodista se da cuenta del problema en su bikini y, rápidamente, se acomoda para no quedar en topless.