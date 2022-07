La pregunta sin filtro de Ángel de Brito al Tirri sobre el presente sentimental de Marcelo Tinelli: "¿Está saliendo con...?"

tinelli flor peña captura LAM.jpg Las imágenes de Marcelo Tinelli y Flor Peña que disparó la consulta de Ángel de Brito a Luciano El Tirri sobre una posible relación entre ellos.

"El Marcelo soltero...Se separó de Guillermina hace un tiempo. Está saliendo de joda, bastante. ¿Está saliendo con Flor Peña? Ayer vi un video donde andaban muy amigos los dos", disparó sin filtro Ángel de Brito.

"¿Con quién? No...bueno, ayer el día del amigo. Son amigos", reaccionó El Tirri. Pero el conductor de LAM agregó picante "Ella es poliamor, se puede comer a Marcelo. Fueron familia, pero están como muy cerca. No son amigos. Una despedida con Marcelo anda bien".

El palito de Marcelo Tinelli ¿para los ex jurados de La Academia?

Marcelo Tinelli estuvo en el cumpleaños de Ángel de Brito a comienzos de julio. En medio de la celebración, la figura de El Trece dio un discurso para destacar al conductor de LAM.

tinelli.jpg Marcelo Tinelli, conductor y empresario televisivo.

En esa alocución, el animador lanzó un palito para los ex jurados de Showmatch. "Pasaron ignotos por el certamen. Hubo jurado que no cumplieron las expectativas y se fueron sin pena ni gloria. Ángel no solamente las cumplió sino que las elevó", expresó Tinelli.

En el piso de LAM, Ángel debatió con las angelitas sobre la frase del conductor. "¿De quién hablaba?", indagó. "¿De Florencia Peña?", dijo Fernanda Iglesias. "¿De Hernán Piquín?", añadió Estefi Berardi. "Para mí hablaba de Jimena Barón y de Hernán Piquín", concluyó Yanina Latorre.