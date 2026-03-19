¡La pregunta que todos se hacen! De quién habló Flor Peña cuando lanzó: "Se hace la sincera y es una fo..."

Un recorte de apenas 17 segundos alcanzó para que Florencia Peña volviera a ser tendencia. La actriz, invitada a Luzu TV, no necesitó más que un par de frases para encender la mecha y dejar a todos hablando.
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Florencia Peña encendió las redes con apenas 17 segundos en Luzu TV: sin dar nombres, disparó contra figuras mediáticas y su frase se volvió viral.
Un recorte de apenas 17 segundos alcanzó para que Florencia Peña volviera a ser tendencia. La actriz, invitada a Luzu TV, no necesitó más que un par de frases para encender la mecha y dejar a todos hablando.
"Hay gente que es muy forra y que se cree sincera", arrancó con su estilo frontal, acompañando cada palabra con gestos de manos y rostro. El cuerpo también habla, dicen los especialistas, y Florencia lo sabe usar como pocos.
Después vino la aclaración: "No vamos a dar nombres", quizás sin imaginar que esa frase sería el disparador de una ola de especulaciones. Porque claro, si no hay nombres, la pregunta inevitable es: ¿de quién hablaba?
El mensaje fue todavía más filoso: "No vamos a dar nombres, pero hay gente que ocupa grandes lugares en la tele, en los medios, que cree que 'Ay, soy sincera, soy sincera'. Y no, mi amor, no sos sincera. Sos una forra. Hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo". Breve, contundente y sin anestesia.
En las redes el efecto fue inmediato y la pregunta se multiplicó: ¿a quién le dedicó semejante acusación? La incógnita quedó abierta.
El verano marplatense suele ser sinónimo de teatro, luces y aplausos. Pero para Florencia Peña, la temporada tuvo un giro inesperado: su voz le pasó factura y la obligó a repensar su agenda. Tras semanas de funciones intensas, la actriz decidió priorizar su salud y poner un alto en el camino.
La alarma se encendió cuando se suspendió una función de Pretty Woman, el musical que protagoniza en La Feliz. Los rumores no tardaron en aparecer, pero fue la propia Peña quien salió a aclarar la situación y contar cómo se siente. Con sinceridad, explicó que el cansancio acumulado y un problema en sus cuerdas vocales la llevaron a tomar decisiones importantes.
En una entrevista con Radio Brisas, Florencia fue tajante: “Hace mucho. De hecho, este año voy a dejar de hacer un ratito porque estoy muy cansada. Este invierno no hago”. La actriz también aprovechó para recordar con cariño sus múltiples temporadas en Mar del Plata: “Me encanta Mar del Plata. Creo que es mi temporada número seis a lo largo de mi historia. Ya había venido con Enrique Pinti, con Vale Todo, en el auditorio, que también había sido hermosa”.
Más allá del escenario, Peña habló de su conexión personal con la ciudad. “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”, enumeró, mostrando que su vínculo con La Feliz va mucho más allá de lo laboral.
Desde Intrusos (América TV) se encargaron de despejar dudas: la suspensión de funciones no tuvo nada que ver con la venta de entradas, sino con un tema estrictamente de salud. Así, quedó claro que Florencia Peña decidió poner su bienestar en primer plano, demostrando que incluso las estrellas necesitan bajar el telón para cuidarse.