¡La pregunta que todos se hacen! De quién habló Flor Peña cuando lanzó: "Se hace la sincera y es una fo..."

En las redes el efecto fue inmediato y la pregunta se multiplicó: ¿a quién le dedicó semejante acusación? La incógnita quedó abierta.

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Cuál fue la drástica decisión que tomó Florencia Peña tras suspender una función de Pretty Woman

El verano marplatense suele ser sinónimo de teatro, luces y aplausos. Pero para Florencia Peña, la temporada tuvo un giro inesperado: su voz le pasó factura y la obligó a repensar su agenda. Tras semanas de funciones intensas, la actriz decidió priorizar su salud y poner un alto en el camino.

La alarma se encendió cuando se suspendió una función de Pretty Woman, el musical que protagoniza en La Feliz. Los rumores no tardaron en aparecer, pero fue la propia Peña quien salió a aclarar la situación y contar cómo se siente. Con sinceridad, explicó que el cansancio acumulado y un problema en sus cuerdas vocales la llevaron a tomar decisiones importantes.

En una entrevista con Radio Brisas, Florencia fue tajante: “Hace mucho. De hecho, este año voy a dejar de hacer un ratito porque estoy muy cansada. Este invierno no hago”. La actriz también aprovechó para recordar con cariño sus múltiples temporadas en Mar del Plata: “Me encanta Mar del Plata. Creo que es mi temporada número seis a lo largo de mi historia. Ya había venido con Enrique Pinti, con Vale Todo, en el auditorio, que también había sido hermosa”.

Más allá del escenario, Peña habló de su conexión personal con la ciudad. “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”, enumeró, mostrando que su vínculo con La Feliz va mucho más allá de lo laboral.

Desde Intrusos (América TV) se encargaron de despejar dudas: la suspensión de funciones no tuvo nada que ver con la venta de entradas, sino con un tema estrictamente de salud. Así, quedó claro que Florencia Peña decidió poner su bienestar en primer plano, demostrando que incluso las estrellas necesitan bajar el telón para cuidarse.