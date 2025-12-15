El insólito blooper de Wanda Nara al declarar en la causa donde está detenido Nicolás Payarola: "Tuvo que..."

El abogado Nicolás Payarola se encuentra detenido hace varias semanas acusado de una presunta multimillonaria estafa contra más de una decena de clientes.
En Desayuno Americano detallaron lo que ocurrió con Wanda Nara al presentarse el lunes a declarar en la causa donde está preso su ex abogado Nicolás Payarola.
En el contexto de la investigación, quien fue citada a declarar como testigo fue Wanda Nara, ya que Payarola fue su abogado. Sin embargo, al llegar a la Fiscalía, dio que hablar con un insólito blooper.
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) llegó antes de las 8 de la mañana de este lunes en la UFI de Benavídez acompañada de su novio Martín Migueles y su abogado, Diego Palombo.
En el ciclo Desayuno Americano (América Tv) comentaron que al llegar antes de lo pactado tuvo que esperar en el auto junto a su novio tomando mates la llegada del fiscal, que se dio unos minutos después.
Debido a que la dependencia judicial aún estaba cerrada, Wanda Nara debió hacer tiempo unos minutos hasta que llegó el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, y pudo ingresar a prestar su declaración. Fue el propio Payarola quien en su declaración indagatoria pidió que la conductora sea citada a declarar como testigo.
"Tuvo que esperar unos minutos aquí afuera tomando unos mates con su novio Martin Migueles, que vino a acompañarla y no quiso hablar", relató Agustina Binotti, cronista del programa que conduce Pamela David.
Y agregó desde la puerta del lugar: "Diez minutos más tarde llegó el fiscal y comenzó (Wanda) a declarar dentro como testigo en la causa donde está detenido Nicolás Payarola, su ex abogado".
"No voy a hablar, gracias", fue la escueta respuesta que dio la medíatica al ser consultada por Desayuno Americano al presentarse el lunes por la mañana a la sede judicial.
"Mentir no puede. Lo que tiene que hacer Wanda es ser muy precisa por eso está su abogado Diego Palombo, seguramente le hicieron una especie de coaching", observó el periodista Carlos Salerno. (RS FOTOS)
Nicolás Payarola fue detenido el 27 de noviembre tras un allanamiento en su casa de Nordelta acusado de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.
Payarola, un abogado conocido por representar a figuras como Wanda Nara, L-Gante y Gonzalo Montiel, está detenido desde finales de noviembre de 2025
La Justicia revocó su libertad condicional por obstrucción a la investigación, al detectarse accesos remotos a dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos en su domicilio de Nordelta. Esto ocurrió tras un pedido del fiscal Cosme Iribarren, quien dirige la causa en San Isidro.
Se le imputan al menos 11 hechos de estafa en concurso ideal, incluyendo retención indebida de fondos, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta reiterada.
Las víctimas incluyen a la familia del futbolista Gonzalo Montiel (padre e hijo), con perjuicios por unos US$700.000 en un proyecto inmobiliario falso, y a otros daminificados por millonarios montos.
A raíz de las denuncias y la investigación, en octubre del año pasado el juez Santiago Carlos Bignone procesó a Payarola y le trabó un embargo por más de 700 millones de pesos.