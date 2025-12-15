El insólito blooper de Wanda Nara al declarar en la causa donde está detenido Nicolás Payarola: "Tuvo que..."

Embed

Debido a que la dependencia judicial aún estaba cerrada, Wanda Nara debió hacer tiempo unos minutos hasta que llegó el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, y pudo ingresar a prestar su declaración. Fue el propio Payarola quien en su declaración indagatoria pidió que la conductora sea citada a declarar como testigo.

"Tuvo que esperar unos minutos aquí afuera tomando unos mates con su novio Martin Migueles, que vino a acompañarla y no quiso hablar", relató Agustina Binotti, cronista del programa que conduce Pamela David.

Y agregó desde la puerta del lugar: "Diez minutos más tarde llegó el fiscal y comenzó (Wanda) a declarar dentro como testigo en la causa donde está detenido Nicolás Payarola, su ex abogado".

"No voy a hablar, gracias", fue la escueta respuesta que dio la medíatica al ser consultada por Desayuno Americano al presentarse el lunes por la mañana a la sede judicial.

"Mentir no puede. Lo que tiene que hacer Wanda es ser muy precisa por eso está su abogado Diego Palombo, seguramente le hicieron una especie de coaching", observó el periodista Carlos Salerno. (RS FOTOS)

Por qué está detenido Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara

Nicolás Payarola fue detenido el 27 de noviembre tras un allanamiento en su casa de Nordelta acusado de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Payarola, un abogado conocido por representar a figuras como Wanda Nara, L-Gante y Gonzalo Montiel, está detenido desde finales de noviembre de 2025

La Justicia revocó su libertad condicional por obstrucción a la investigación, al detectarse accesos remotos a dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos en su domicilio de Nordelta. Esto ocurrió tras un pedido del fiscal Cosme Iribarren, quien dirige la causa en San Isidro.

Se le imputan al menos 11 hechos de estafa en concurso ideal, incluyendo retención indebida de fondos, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta reiterada.

Las víctimas incluyen a la familia del futbolista Gonzalo Montiel (padre e hijo), con perjuicios por unos US$700.000 en un proyecto inmobiliario falso, y a otros daminificados por millonarios montos.

A raíz de las denuncias y la investigación, en octubre del año pasado el juez Santiago Carlos Bignone procesó a Payarola y le trabó un embargo por más de 700 millones de pesos.