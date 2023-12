La preocupación de Flavio Mendoza por el cyberbullying que recibe su hijo Dionisio: "Lo hacen todo el tiempo"

Ahí, Mendoza reveló: "A mí el otro día un tipo de esos TikToker que se creen que van a cambiar el mundo puso 'este Flavio Mendoza, operado con el Botox, con ese hijo comprado de supermercado'".

Acto seguido, los invitados le dieron su opinión y consideraron que no debería darle importancia a los dichos de los haters. "Sé que es un pobre infeliz, pero yo pienso en mí y no es que me va a afectar, pero tiene que haber un cambio", destacó el bailarín.

“Vos no entendés cómo en 2023 ven a un tipo gay, porque siempre dije que lo fui, llevando a su hijo de la mano y me tengan que hacer eso. No está bueno. Por eso digo que me acostumbré. O me tengo que acostumbrar o tengo que salir con una ametralladora”, cerró molesto.

Flavio Mendoza bancó a Nicole Neumann: "Mucha gente se cuelga de ella"

Flavio Mendoza volvió al Bailando 2023 por unos días como reemplazo en el jurado y en una nota con Intrusos, América Tv, bancó a su amiga Nicole Neumann en medio de las críticas que recibe, la guerra judicial con Fabián Cubero, y del especial momento que pasa por el casamiento con Manu Urcera.

"Nos vamos a ver con Nicole en la fiesta va a estar muy bueno", contó el coreógrafo y productor teatral en el programa que conduce Flor de la V.

Y contó sobre el presente de su amiga y todo lo que se habla de ella: "Yo la veo muy bien, creo que por ahí los medios cuando sos una persona pública no te dejan ser feliz".

"Y no es que les echo la culpa a los medios, capaz que es por lo que nosotros también generamos, me incluyo. Pero en los momentos más importantes, de más felicidad, a veces es un poquito de cal y un poquito de arena", siguió.

"En primer lugar está Nicole, porque es mi amiga y porque la conozco. Es desde chiquita una persona de los medios. Acá mucha gente se cuelgan de Nicole", añadió Flavio Mendoza.

Y remarcó al respecto: "No voy a hablar de eso porque están las hijas de Nicole y soy respetuoso de eso, pero acá todo tiene que ver después de Nicole. Todos se cuelgan de la historia de Nicole".

Y evitó meterse en el hecho que denunció Leonel Pernía, histórico competidor de Manu Urcera en el Turismo Carretera, sobre el ataque de dos impactos de bala en el auto. "No hablé con ella de eso, creo en la persona que quiero que es Nicole", sentenció.