La preocupante reacción de Barby Silenzi cuando El Polaco dijo que ella no era el amor de su vida

“Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", le contestó el cantante a Pampita, porque sabía lo que le iba a costar responder esa picante pregunta de su compañera de mesaza.

Sin embargo, a pesar de lo que se podía intuir, en una entrevista con LAM (América TV), la bailarina sostuvo que se encontraba atravesando un buen momento con el músico.

Pero cuando el notero quiso conocer la opinión de Barby sobre el comentario de El Polaco, su reacción fue llamativa.

“Hizo un quilombo bárbaro. Titubeó, dijo que tuvo muchos amores. Yo me los sé de memoria, porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%", respondió, con cara de angustia.

“Ahí no te dejó ningún lugar", acotó el movilero. “En realidad, contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. Me dijo que se puso nervioso, y yo me puse a llorar. Él después me consoló y me pidió perdón", confesó Silenzi.

“Me dijo que era uno de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo. 'Sos el amor de mi vida'. Pero ahí se atragantó. No sé qué le pasó. No le salió", cerró la bailarina.

Embed

Barby Silenzi ante la sorpresiva actitud de El Polaco hacia ella, que despertaron rumores de crisis

En las últimas horas, comenzaron a surgir nuevos rumores de crisis y separación entre El Polaco y Barby Silenzi. La pareja suele cada tanto enfrentar esto, como en julio de este año cuando anunciaron que ya no estarían más juntos, pero a los pocos días se reconciliaron.

Ahora, sucede lo mismo entre los papás de Abril, de dos años y medio, y la panelista Estefi Berardi descubrió un tremendo gesto por parte del cantante: bloqueó a Barby de sus redes sociales.

"Barby y El Polaco no se siguen", le contó uno de sus seguidores. "Él la bloqueó a ella directamente", respondió la panelista mostrando la evidencia y demostró que en la foto: "No aparece la etiqueta de él". "Nada por aquí, nada por allá", finalizó Estefi mostrando más capturas de Instagram.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Barby Silenzi aseguró que todo está bien entre ellos y aclaró: "La verdad es que está todo bien. Él se equivocó y me bloqueó sin querer. Como todas las parejas tenemos nuestros momentos, pero está todo bien por ahora".