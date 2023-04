La primera foto de Analía Franchín como madrina de Santa, la hija de Santiago del Moro: "Especial porque..."

Lo cierto es que desde las redes sociales, Analía Franchín confirmó el fin de semana que fue la elegida para ser la madrina de la bebé, motivo que la llenó de alegría.

La panelista del ciclo A la Barbarossa compartió una tierna postal junto a la bebé y expresó sus sentimientos en este momento especial tras ser elegida por el conductor y su mujer como la madrina.

"Y un día me convertí oficialmente en la MADRINA (babosa) de esta niña tan tan especial para mi. Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida", comentó emocionada Analía en su posteo de Instagram, el cual el ex conductor de Gran Hermano 2022 comentó con un corazón.

Y cerró: "SANTA hermosa de mi corazón, te acompañare por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa . Los amo @santidelmoro @totecuadros GRACIASSSSS MILES".

Analía Franchín reveló su particular ritual cuando pasa por un cementerio o casa velatoria: "Para no..."

Luego de que Jimena Barón vivió una experiencia paranormal en la casa de un amiga y quedó todo filmado en un video, Analía Franchín reveló en el ciclo A la Barbarossa, Telefe, su particular accionar cuando pasa cerca de un cementerio o una casa velatoria.

La panelista se reconoció como "muy supersticiosa" y amplió sobre las acciones que lleva adelante en estas situaciones particulares vinculadas a personas fallecidas.

"Tengo miles de supersticiones. Pero la más fuerte: no respiro cuando paso por una casa velatoria y/o cementerio", dijo. Y añadió: "Es muy complicado cuando tenés que atravesar el cementerio de la Chacarita, que es tan largo. No puedo. En el auto pongo el aire acondicionado y pongo el C, anulo el aire que llega de afuera".

Y siguió con su particular relato y accionar: "Si tengo que ir a un servicio fúnebre en un cementerio, cuando llego a mi casa me hago un lavado nasal, con agua y sal para limpiar la energía y lavo los zapatos o lo que sea. Para no aspirarme la energía del muerto. Como me la aspiré, me la tengo que limpiar".