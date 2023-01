La primera foto de Darío Lopilato junto a su nueva novia: quién es María Irigaray

Obra Vamos a contar mentiras - Darío Lopilato María Irigaray.jpg Darío Lopilato y María Irigaray se conocieron durante 2022, al compartir elenco en la comedia teatral Vamos a contar mentiras.

Y no fue otra que María quien tomó la iniciativa de compartir la primera foto ya de novios hace unas horas con motivo del cumpleaños número 42 de Darío con una postal tomada durante los festejos de Argentina tras la consagración mundial.

Abrazados, sonrientes y con la camiseta albiceleste, Irigaray saludó al actor. "¡Feliz cumple mi amor! @lopymanok El más bueno y talentoso. Te admiro tanto. Te amo. Sí, con vos me fui mundial", le dedicó la jovencita al intérprete de Coqui Argento al tiempo que él le agradeció con un "Te amo bellaaa!!!!", blanqueando así oficialmente el noviazgo.

posteo MAría Irigaray - novia de Darío Lopilato.jpg El posteo con el que la actriz María Irigaray oficializó su noviazgo con Darío Lopilato.

Darío Lopilato y Marcelo De Bellis protagonizan una fuerte interna en Casados con Hijos

Desde su estreno en calle Corrientes, Casados con hijos es una de las obras más vistas de la plaza teatral porteña, pero una fuerte versión asegura que, a pesar de ello, una fuerte interna golpea a dos de sus principales figuras: Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

Según contó Marcela Tauro este lunes, en Intrusos (América TV), las cosas no estarían del todo bien entre los actores que interpretan a Coqui Argento y Dardo Fuseneco.

“No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. No se hablan directamente. Antes se llevaban bien pero hace un año atrás o dos empezó toda esta interna, no es algo actual”, aseguró la periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

La fuerte interna en Casados con hijos Darío Lopilato y Marcelo De Bellis no se soportan.jpg Darío Lopilato y Marcelo De Bellis no tendrían las mejor de las relaciones a pesar del éxito de Casados con hijo, por una cuestión de ego, según trascendió.

“Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos. Pero aparentemente tienen los dos carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego. A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función no dándole lugar”, sumó.

“Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho. Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan”, concluyó Marcela.