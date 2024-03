La primera foto de Marina Calabró y Rolando Barbano juntos tras confirmar el romance

El fin de semana, la panelista de LAM, América Tv, organizó una gran fiesta en su casa ubicada en un country de Pilar donde asistieron sus amigos más cercanos del medio.

marina calabro rolando barbano primera foto juntos.jpg

Fue una gran fiesta donde no faltó rica comida, tragos, baile y música con el show en vivo del Polaco y su banda. Lo cierto es que Marina y Rolando asistieron juntos al evento y se mostraron enamorados en público.

Fernanda Iglesias compartió desde sus historias de Instagram la primera imagen de la flamante pareja mientras brindaban una nota para el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Blanqueando, Marina y Rolando", expresó la panelista con el emoji de un corazón junto la foto de los dos juntos.

La relación sentimental nació en el ciclo radial Lanata sin filtro, Radio Mitre, el ciclo que conduce Jorge Lanata, donde ambos trabajan.

Marina Calabró y Rolando Barbano.jpeg

El dramático relato de Marina Calabró tras el intento de robo que sufrió: "Fue horrible"

Marina Calabró vivió un angustiante momento el sábado por la noche cuando fue víctima de un intento de robo cuando circulaba con su auto por el barrio porteño de Palermo y fue abordada por tres delincuentes en un semáforo.

“Estoy muy asustada. Fue horrible”, le contó la periodista al sitio Teleshow, y luego dio más detalles del episodio que ocurrió luego de tomar un café en la casa de la abogada Ana Rosenfeld.

“Salgo de la casa de Ana, doblo en Godoy Cruz, paso la estación de servicio y en el semáforo de avenida Del Libertador paro. Se me vinieron encima tres tipos, uno gritaba ‘Bajate’ fuera de sí, los otros, no sé”, precisó la panelista del ciclo radial Lanata sin filtro.

Y dio detalles de cómo intentaron asaltarla: “Uno vino de mi lado y me empezó a tironear de la manija, y otro se me paró adelante, del lado del cordón de la vereda, como de la óptica izquierda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante".

“Yo estaba sola, tenía la cartera y el celular apoyados en el asiento del acompañante. No sé si me querían robar el auto, me querían robar la cartera. No sé, no entendía nada”, agregó la periodista.

Y contó qué acción hizo para poder salir de esa dramática situación sin ser víctima del asalto: “Venía un auto atrás mío, un auto gris metalizado. Y como el semáforo estaba en rojo, a mí lo único que se me ocurrió fue tocar bocina. El hombre igual, creo, ya se había avivado. En vez de quedarse atrás, se puso al lado mío, como que estacionó en el semáforo. Y empezó a tocar bocina también”, explicó Marina Calabró.