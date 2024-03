El dramático relato de Marina Calabró tras el intento de robo que sufrió: "Fue horrible"

“Salgo de la casa de Ana, doblo en Godoy Cruz, paso la estación de servicio y en el semáforo de avenida Del Libertador paro. Se me vinieron encima tres tipos, uno gritaba ‘Bajate’ fuera de sí, los otros, no sé”, precisó la panelista del ciclo radial Lanata sin filtro.

Y dio detalles de cómo intentaron asaltarla: “Uno vino de mi lado y me empezó a tironear de la manija, y otro se me paró adelante, del lado del cordón de la vereda, como de la óptica izquierda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante".

“Yo estaba sola, tenía la cartera y el celular apoyados en el asiento del acompañante. No sé si me querían robar el auto, me querían robar la cartera. No sé, no entendía nada”, agregó la periodista.

Y contó qué acción hizo para poder salir de esa dramática situación sin ser víctima del asalto: “Venía un auto atrás mío, un auto gris metalizado. Y como el semáforo estaba en rojo, a mí lo único que se me ocurrió fue tocar bocina. El hombre igual, creo, ya se había avivado. En vez de quedarse atrás, se puso al lado mío, como que estacionó en el semáforo. Y empezó a tocar bocina también”, explicó Marina Calabró.

marina calabro 1.jpg

Marina Calabró y Rolando Barbano dieron detalles de su romance: "Nos estamos..."

Este jueves, al aire en Lanata, sin filtro, Radio Mitre, Marina Calabró y su compañero Rolando Barbano confirmaron su romance. "Nos estamos conociendo", afirmó la periodista ante la insistencia de Jorge Lanata, que quería saber los detalles de su historia de amor.

“¿Hay algo que usted nos quiera contar?”, quiso saber el conductor, pero la hija de Juan Carlos Calabró respondió con una evasiva: "A ver ,déjeme pensar. Sí, que ayer hicimos dos horas con Majul, que hizo de 9 a 11″.

“¿Algún dato más personal?”, retrucó Lanata. "Estoy muy buen, estoy feliz, la vida me sonríe, y no se me ocurre nada más”, precisó Marina, mientras que Barbano sumó: "Estoy muy contento por el rating de mi programa, Cámara del crimen. Pero bueno, si es una composición tema abierto, uno elige. ¿Quiere que le hable de la crisis de Boca?”.

¿Ustedes tiene un vínculo más allá del compañerismo laboral?", siguió el conductor."Hay vínculo de solidaridad, de empatía, de camaradería”, dijo el experto en policiales.

De inmediato, Lanata lo frenó y expresó: "Yo creo que lo lógico sería, en términos de periodista de espectáculos, como soy, lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa, que los ha visto crecer y envejecer. Déjense de romper las bolas y de dar vueltas y cuenten lo que tengan que contar, esto es lo que yo digo. No los quiero apretar ni nada”.

Finalmente, Marina terminó dándole el título bomba que el conductor estaba esperando. "¿Sabe qué es lo más paradójico de todo esto? Que cuando yo llego al Observador, siento que Yanina me va a apretar, y creo que Lanata después es un bálsamo. Ustedes son iguales disfrutan las mismas maldades, aprietan en el mismo lugar. Mire, se lo voy a contestar como se suele utilizar en el mundo del espectáculo, pero usted me va a odiar por eso, aunque es un título hermoso, nos estamos conociendo“, remató.