Violento cruce de Majo Martino con Martín Salwe tras quedar eliminada de El hotel de los famosos

Y agregó “Las demás veces fuiste muy agresivo, innecesariamente. No me lo merezco porque lo que más me duele es que vos me conocés de verdad, y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro, sinceramente”. En ese momento, el Chino Leunis intentó echar un manto de piedad, asegurando que ya tendrán la posibilidad de encontrarse afuera, pero Martín Salwe visiblemente enojado por la devolución de su ex amiga disparó “No, ya está, después de esto…Acá del hotel me voy con todo, me voy agresivo, con malicia, homofóbico, bulinero”.

captura despedida Majo Martino El hotel de los famosos.jpg Antes de irse de El hotel de los famosos, Majo Martino se cruzó duramente con su ex amigo, Martín Salwe.

En tanto, le dijo mirándola a la cara “La gente ve todo, no hay que explicar mucho, no hay que hablar demasiado, después cada uno saca su conclusión. Esto que estás haciendo me parece que es un poco en caliente, quizás cuando lo veas, esto último, te vas a arrepentir”. "Al contrario, estoy bien, y ni siquiera querría arruinar este momento tan lindo con esto, así que dejémoslo ahí y afuera, si se da, vamos a hablar”, se mantuvo firme Majo Martino. “ Depende de vos, no de mí, lo que vos quieras, ahora me da igual”, reaccionó él, mientras que ella afirmó “No quiero arruinar esto”, dando por concluido el tema.

Embed

Majo Martino enfrentó cara a cara a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "No te creo nada"

Majo Martino y Martín Salwe comenzaron a mantener marcadas diferencias desde hace algunas semanas en el programa El hotel de los famosos, El Trece, y había motivado que la periodista le diga que se sintió "herida" después de ser nominada por el locutor hace unas semanas, algo que no esperaba. Lo cierto es que en una nueva gala de eliminación, Majo Martino y Martín Salwe mantuvieron una tensa charla cara a cara en frente de todos sus compañeros donde dirimieron diferencias.

majo martino.jpg El choque entre Majo Martino y Martín Salwe en El hotel de los famosos se desató hace varias semanas, rompiendo aparentemente la amistad previa que existía entre ellos.

"Voy a ser muy sincero porque quiero irme de acá con la tranquilidad de que dije, por lo menos, lo que sentía. Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff", comenzó el locutor. Y agregó: "Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso".

Embed

Por su parte, Majo Martino expuso: "Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir".

A lo que Martín Salwe respondió: "Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste". "Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo", finalizó Martino.