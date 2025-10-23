La primera imagen de Morena Rial dentro del penal de Magdalena: así está hoy esperando la domiciliaria

Embed

El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, aclaró desde el estudio del programa que conduce Mariana Fabbiani qué tipo de correcciones hizo la Justicia del informe socio ambiental de una casa ubicada en San Justo que fue presentado por la defensa para que puedan concederle la prisión domiciliaria.

"El socio ambiental lo que marcaba nada más era que faltaba una cocina porque había un horno eléctrico, que la cocina ya está, que faltaba unas griferías que estaban medias rotas y después un cable canal", precisó el letrado sobre la vivienda donde cumpliría el arresto domiciliario Morena Rial.

Y apuntó: "La jueza resolvió hacer la audiencia igual y la escuchó a Morena. Lo que le dijo es que por ahora no lo puede resolver porque tiene que estar la prisión preventiva. El fiscal pidió prórroga y ahora ya no se le queda más tiempo, se tiene que expedir, tiene que resolver el martes próximo".

"Nuestra estrategia es no apelar para que quede firme porque Morena viene de una situación procesal complicada porque está confesa en el expediente y si auto incriminó después al aportar las claves", dejó en claro Alejandro Cipolla.

"Las posibilidades que sea otorgada son muy altas, un 90 por ciento diría", comentó el abogado en cuanto a la posibilidad de que sea concedido el arresto domiciliario, y remarcó que Morena pidió que no la cambien de cárcel: "Lo solicitamos pero me dijo hoy que no quiere moverse del penal", aseguró.

morena rial en el penal de magdalena

Los detalles del vínculo de Morena Rial con Jorge Rial y su hermana Rocío en medio de la detención

Alejandro Cipolla habló en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y además de dar detalles sobre el avance del proceso judicial, explicó cómo es hoy el vínculo de Morena Rial con su padre, Jorge Rial, y con su hermana Rocío.

"Ocupar se ocupa. Me escribe cada dos o tres días para saber las novedades, no se borró. Entiendo que para él debe ser un golpe duro desde lo emocional, lo mediático y para su carrera pero así y todo, no deja de ser el padre", señaló el abogado sobre el contacto que tiene con el periodista para darle las novedades de la situación de su hija.

Y agregó al respecto: "Yo puedo comprobar que hay interés por el simple hecho de que me escribe a mí y nosotros no tenemos una buena relación". Y después comentó que Morena no tiene contacto con su hermana Rocío desde que quedó detenida.

"Morena me pregunta por ellos o me pide que le pregunte alguna cosa a su papá pero la realidad es que cuando nosotros hablamos, yo trato de sacarla un poco del tema de la cárcel y hablar de trivialidades", precisó el letrado.