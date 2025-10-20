Morena Rial recibió un duro revés judicial y se complica la prisión domiciliaria

"No sé cuánto tiempo puede llevar adecuar la casa, tengo que ver el tema del traslado porque eso podría salir en dos o tres días. Es complicado pero tengo que usar mi estrategia porque no puedo ejercer una defensa a 400 kilómetros de distancia", detalló respecto a la problemática que tiene con la distancia del penal donde está presa la hija de Jorge Rial.

"Tenemos que analizar el documento en el que se justifica el rechazo del socio ambiental. No sé bien el motivo pero debe haber alguna cuestión edilicia que resolver, la casa tiene que tener determinadas características porque va a vivir un menor. Es una casa precaria entonces hay que ver bien qué cambios se piden", afirmó Cipolla sobre las marcaciones que hizo la Justicia sobre el informe socio ambiental que presentaron para justificar la domiciliaria de Morena.

Y en cuanto a los gastos sobre las reformas en la casa que habite Morena Rial en caso de aprobarse su domiciliaria, el abogado explicó: "Calculo que las pagará Jorge Rial. Buscamos alquilar otras propiedades pero nadie le quiere alquilar".

cipolla, morena rial

Por qué le cerraron las cuentas de Instagram a Morena Rial

Alejandro Cipolla dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y explicó qué pasó con las cuentas en Instagram de Morena Rial, las cuales se vieron cerradas y sorprendió a todos.

"No entiendo el ensañamiento de Meta hacia Morena porque viven cerrándole las cuentas. En este caso en particular 2, y 2 verificadas, y una de las cuales ella pagaba el verificado. Así que voy a esperar que salga y vamos a ver las medida legales a adoptar", confió el letrado a este portal.

En ese sentido, Cipolla explicó que"ya se hicieron las apelaciones" y señaló que "es necesaria para Morena porque tiene que hacer el reconocimiento de Face ID para Instagram".

Sobre el motivo concreto del cierre de los dos perfiles, Alejandro Cipolla confió no saber a ciencia cierta el por qué de la decisión, al tiempo que remarcó que "no había infracciones" en ninguna de las dos cuentas.

Ante la consulta de si podría tener que ver con la publicidad de casinos que hacía Morena, aún luego de su reciente detención, el letrado explicó que en tal caso es "lotería" quien pide cerrarlas, algo que "no sucedió". "Aparte hay varios influencers, como exjugadores de fútbol de la Selección que son la cara del casino que Morena promocionaba", argumentó el abogado.