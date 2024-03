La primera salida de Indiana con sus hermanos en medio del conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

indiana cubero 2.jpg

Indiana se mostró jugando en la hamaca al aire y viendo al pequeño Luca conducir un auto de juguete. Además, en otra postal Indi se mostró teniendo en sus brazos a su hermanito y reflexionó emotiva y mencionando a la cuenta en redes que ya tiene el niño: “Alguien está mimoso”.

Cabe recordar que hace un tiempo Indiana decidió dejar la casa de su mamá donde vivía también junto a sus otras dos hermanas Allegra y Sienna para irse a vivir con Cubero y su novia, Mica Viciconte, junto al pequeño Luca.

Mirá las fotos.

indiana cubero paseo hermanos.jpg

indiana cubero luca.jpg

El duro comunicado y exigencia a los medios de Nicole Neumman tras la grave acusación de Fabián Cubero

Luego de la información que brindaron en el ciclo Intrusos, América Tv, donde Guido Záffora detalló que Fabián Cubero tenía decidido denunciar a Nicole Neumann por violencia psicológica contra su hija Indiana, la modelo se defendió públicamente con un fuerte comunicado que compartió en las redes sociales.

"Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas que no den por hechos acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un magistrado prohibió que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal", comenzó su comunicado la madre de Indiana, Allegra y Sienna.

Y puntualizó sobre los cruces mediáticos con su ex pareja y padre de sus hijas: "Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en los Tribunales. Y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas. Y es allí donde deberán dar explicaciones quienes constantemente me hostigan".

nicole neumann comunicado denuncia fabian cubero.jpg

"Pues vale mencionar que durante los últimos meses se han tenido verdaderas supuestas denuncias de estafa y violencia que me encontrarían como responsable, que son inexistentes y falaces, que sólo corresponden a operaciones de prensa malintencionadas con el claro objetivo de desacreditarme públicamente y, quizás, de desestabilizarme en este momento en el que soy más vulnerable por mi avanzado estado de gestación", continuó su descargo Nicole Neumann.

Además, exigió a cautela a los medios en lo que se dice o publica: "Por favor no sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja. No alimenten la violencia que me dispensan quienes desde hacen ya varios años no restringen recursos para desacreditarme infundadamente".

"Les pido que permitan que la Justicia sea quien juzgue los hechos concretos. Por favor no se coloquen en el mismo rol de quienes me injurian y calumnian. Respeto por las infancias de mis hijos, es todo lo que pido. Gracias!", finalizó la modelo.