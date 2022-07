La producción sexy de Tiziano Gravier, recuperado de la agresión en el boliche

Las imágenes del momento en que era salvajemente golpeado quedaron registradas en las cámaras de seguridad y se dio rápidamente con los dos autores de la golpiza.

Embed

Luego, tras un rápido acuerdo entre las partes, se los condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso a los dos agresores tras un juicio abreviado y una multa simbólica.

Lo cierto es que tras ese duro momento que vivió, Tiziano Gravier vuelve de a poco a retomar su vida habitual y ahora protagonizó una sexy producción de fotos, ya recuperado de aquel grave episodio.

Fue su mamá, Valeria Mazza, quien compartió las imágenes de la producción en Instagram y él también hizo lo propio desde su cuenta. "Qué lindo mi bebé", comentó la top model en la publicación.

tiziano gravier 2.jpg

tiziano gravier 1.jpg

tiziano gravier.jpg

Qué contó Tiziano Gravier tras la salvaje agresión

Tiziano Gravier habló con la periodista Luciana Geuna días después de la agresión sufrida en la puerta de un boliche de Rosario y tras ser operado en la boca por la lesión en su mandíbula.

“Era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender. Entonces, bueno, tuve que entender que esa era mi nueva realidad”, precisó el joven hijo de Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier.

Embed

Por el golpe, Tiziano debió ser operado: “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”.

El joven además dio detalles de esa noche y relató con precisión cómo fue el momento en el que otros dos jóvenes lo golpearon a la salida del boliche.

“Estaba con mi hermano, cruzamos la calle y de repente yo escucho que alguien a la derecha me dice ‘ey Tincho’. Me como un golpe del otro lado, del otro que nunca lo veo. Lo único que pensé fue en sacar a mi hermano de ahí. Lo empujo, lo traigo conmigo y ahí salimos corriendo. Yo estaba escupiendo sangre, sabía que tenía la mandíbula rota, pero no estaba 100% seguro. Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible”, relató.