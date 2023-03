La empresa internacional que bajó la imagen de Jey Mammon de una producción que estaba por estrenar

Embed

Ante los hechos recientes, la empresa internacional decidió eliminar la imagen de Jey en sus apariciones. "Van a reemplazarlo con otro actor", precisó Guido Záffora en el ciclo de Flor de la V.

Esto no es todo. Por el revuelo del caso, son muchas las marcas que bajaron los contratos comerciales que tenía con el humorista. En Telefe, en tanto, sigue suspendido, pero ya se habla de una desvinculación.

El llamativo mensaje que Chano Moreno Charpentier le envió a Jey Mammon tras su descargo

Este miércoles, Jey Mammon hizo un fuerte descargo luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

"Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó, en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En los comentarios, el conductor y humorista recibió mensajes de parte de algunas figuras del medio. Entre las reacciones que generó el posteo se destacó lo que le dijo Chano Moreno Charpentier.

En A la tarde (América TV) mostraron el perfil de Jey. En la publicación, el líder de Tan Biónica escribió: "Te creemos amigo". Sandra Mihanovich, en tanto, agregó: "Te abrazo". "El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y te saldrá todo bien", acotó la actriz Grecia Colmenares.