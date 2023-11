La profunda emoción de Marcelo Tinelli al hablar del casamiento de su hija Cande y Coti Sorokin

"Para América es una buena oportunidad de que podemos mostrar producciones importantes de grandes eventos como el Martín Fierro de la Moda", indicó el conductor.

Y añadió entre risas por su nominación: "En moda contra Iván de Pineda, yo si fuera miembro de APTRA, se lo regalaría a él".

Y sobre el casamiento que se viene entre una de sus hijas y el músico, explicó emocionado: "No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande me parece maravilloso".

"Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contentos. Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija", aclaró el conductor.

Y cerró feliz por esta unión: "Se del amor que se tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija se que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá".

El video de la romántica sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli en pleno escenario del Gran Rex

Coti Sorokin se presentó el fin de semana en el teatro Gran Rex porteño y sorprendió desde el escenario de una manera muy romántica a su novia y futura esposa, Cande Tinelli.

El cantante preparó una gran sorpresa en pleno escenario y con los perros de la pareja incluidos. El músico invitó a su novia a cantar y aprovechó para sorprenderla con un lindo gesto.

En un momento del show, Coti Sorokin invitó a cantar a Cande Tinelli, y antes de comenzar con la canción, el artista abrazó a los dos perritos de Cande y se arrodilló en pleno escenario para pedirle otra vez la mano.

El público presente reaccionó con un fuerte aplauso y a puro grito por la sorpresa que le dio Coti a Cande, quien no pudo contener la emoción en medio de los aplausos de la gente.

El romántico momento llenó de amor el teatro y el cantante y su novia mostraron el gran momento que pasan juntos antes de la boda que será el próximo año.

Cabe recordar que la pareja pasó por una pequeña crisis a mediados de este año y luego se reconciliaron de la mejor manera y con un casamiento que se viene.