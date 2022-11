La profunda reflexión de Benjamín Vicuña por su cumpleaños: "Un nombre y una historia"

"Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar", siguió Benjamín Vicuña.

vicuña.jpg

Y remarcó: "Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: "tranquilo, todo va a estar bien"".

"Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín", cerró muy emotivo.

benjamin vicuña.jpg

Benjamín Vicuña mostró la excéntrica casa donde vive con los hijos de Pampita y la China Suárez

Si bien a veces deja que sus seguidores espíen parte de su vida privada, Benjamín Vicuña no suele compartir detalles íntimos de su plano personal. Pero en las últimas horas, el actor sorprendió al publicar fotos desde el interior de su hogar, ¡y es impresionante!

A través de sus stories de Instagram, el chileno subió un posteo rodeado de sus hijos Beltrán, Benicio , Magnolia y Amancio (los dos primeros fruto de su relación con pampita, y los más pequeños, de la China Suárez), todos vestidos para ir al colegio, con la leyenda "Arriba con o sin ganas".

benjamin vicuña 2.jpg

En las imágenes se puede ver una propiedad súper imponente, con techos de doble altura y ambientes muy espaciosos. Allí el actor tiene su residencia de soltero, luego de su última separación, y allí vive algunos días de la semana con los hijos e hijas.

La foto que más impactó a sus seguidores es una en la que aparece Magnolia en una hamaca que se encuentra colgada de una larga escalera en medio del living, pegada a una gigantesca biblioteca de altura imponente.