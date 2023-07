La profunda reflexión de Lali Espósito por la separación de Rosalía y Rauw Alejandro

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", decía el cantante de 30 años en su mensaje oficial donde confirmaba el final de la relación.

En medio de la conmoción en los fanáticos y seguidores de ambos, quien dio su opinión al respecto de esta noticia que impactó a nivel mundial fue Lali Espósito.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz y cantante habló de los sentimientos de los artistas al momento de subirse al escenario a dar un show cuando se está con el "corazón roto".

"Es muy fuerte cuando los artistas nos subimos a un escenario con el corazón roto, con una gran pena o después de que algo o alguien nos haya atravesado", indicó profunda Lali.

Y añadió junto a los emojis de un corazón y carita con lágrimas: "Me resulta un actor difícil al igual que amoroso con uno mismo y con el público. Eso".

El comunicado de Rauw Alejandro donde confirma su separación de Rosalía

Rauw Alejandro emitió un comunicado desde su cuenta de Instagram para despejar rumores y confirmar su separación de la artista Rosalía.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comenzó su comunicado el puertorriqueño.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, explicó Raúl Alejandro Ocasio Ruiz.

Y cerró: “Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".