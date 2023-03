La profunda reflexión de Nacho de Gran Hermano 2022: "Siento que estoy..."

A lo que Rodo comentó: “Son unos cinco meses que parecen dos años, además por el movimiento de gente y todo lo que pasó, ¿no? Yo tengo la sensación de que no estoy en la Argentina, que estoy en otro planeta”.

Y Nacho respondió: “Me estoy como acostumbrando a que mi vida sea así a partir de ahora. Esto, la rutina del no contacto y todo eso, es como que no... ya no me acuerdo lo que era mandar un mensaje, abrir el celular, escribir, tener la libertad de hacer todas esas cosas. Tampoco lo siento como que salgo y va a pasar”.

El joven contó que usaba su teléfono celular alrededor 12 horas por día y que esta experiencia, sin contacto con el exterior, lo puede hacer cambiar a futuro.

“Es bueno para que hagas un pensamiento de decir vale, pues, 12 horas, y ahora ya que pudiste desconectar totalmente, ahora lo vas a utilizar seis horas por día, de 2 de la tarde a 8 de la noche”, le marcó Rodo.

¡Escándalo! Romina aseguró que La Tora y Nacho tuvieron sexo sin dar el consentimiento a Gran Hermano

Romina Uhrig contó en las últimas horas que Nacho Castañeres y Lucila Villar, conocida como La Tora, habrían encontrado la forma de que la producción de Gran Hermano 2022, Telefe, no les pida el consentimiento para tener sexo dentro de la casa.

Julieta Poggio le comentó a la exdiputada que debió abandonar la habitación junto con Camila Lattanzio, debido a que no podían dormir por los ruidos que hacían Nacho y La Tora debajo de las sábanas; por lo cual, Romina confesó que sabe que tienen relaciones sexuales sin dar el consentimiento a la producción.

-Julieta: "Escuché a Lu y a Nacho chapando acá, para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro".

-Romina: "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones".

-Julieta: "¿Escuchaste vos? Yo ayer no podía dormir, me tuve que ir con Cami y le digo: Cami... y me dice: Sí, yo también lo escuché".

-Romina: "¿Estaban...?".

-Julieta: "Se estaban moviendo".

-Romina: "Sí, es que tienen. Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta".

-Julieta: "Para mí, no estaban garchando, pero otras cosas".

-Romina: "No, bueno, eso de otras cosas yo los escuché, yo se los dije".

-Julieta: "Yo también se los dije. Qué zarpados, boluda. Yo acá y Cami ahí. Yo veía movimiento".

-Romina: "Obvio, sí que hubo. El día que yo estaba durmiendo, que me levanté, estaban teniendo. Yo escuchaba los ruiditos".

-Julieta: "¿Cuándo? Yo ayer escuchaba ruidos".

-Romina: "Al principio, cuando llegó Lu, en la otra pieza. Y después que yo le dije a Lu un día".

-Julieta: "Yo ayer lo escuchaba y le digo a Cami: '¿Yo estoy loca?' y me dice: 'No, yo también lo escuché'. Se escuchaba, te juro, Ro".