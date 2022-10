La provocativa foto de L-Gante junto a Wanda Nara: ¿qué dirá Mauro Icardi?

image.png

En las últimas horas, en su perfil en Instagram, Elina Valenzuela -ese es su verdadero nombre- publicó una foto en la cual está con Wanda. En el mismo posteo, hay una escena del film de Disney, La dama y el vagabundo, que el artista eligió como metáfora de su relación.

La imagen, que sería del backstage de las grabaciones del videoclip, logró más de 400 likes. Aunque uno se destacó por encima de todos: el de la botinera, que continúa adelante con su vínculo con el cantante, pese a las críticas de Icardi.

wanda-nara-mauro-icardi.jpg

Mauro Icardi lanzó una frase lapidaria sobre L-Gante

El miércoles, Mauro Icardi sorprendió a todos. El jugador apareció en su cuenta de Instagram y apuntó contra su pareja, Wanda Nara. "Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos", sostuvo.

En un vivo, donde respondió preguntas de sus seguidores, el futbolista también le pegó a L-Gante. “Esta persona no es de nuestro agrado, ni de nuestro estilo”, manifestó en alusión al referente de la cumbia 420.

mauro-icardi.jpg

Icardi también reveló que tuvo una charla con Tamara Báez, en la cual le dejó en claro que la botinera no está con el cantante. "Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más. Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí", precisó.

El jugador aclaró que nunca intentó conquistar a la ex de L-Gante, como trascendió en algunos medios. "No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo", añadió.

Embed

Por último, Icardi indicó que espera poder reencontrarse con Wanda para intentar encaminar todo. "La semana que viene vendrá e intentaremos solucionar todo para bien o para mal. No estamos divorciados. Si hay que hablar, se habla en persona, no poniendo un mensajito en las redes", concluyó.