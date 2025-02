La prueba fehaciente de que Wanda Nara engañó a todos durante la entrega de premios en Turquía

“Quiero que vean una historia de Instagram y una señora que vamos a ver ahí. Parece una fanática de Wanda, que la está halagando, después la vemos como la persona que le lleva la cartera”, comentó el panelista Santiago Sposato mientras mostraban las imágenes al aire.

Y es que un primer video, se puede ver a la mujer hablando con Wanda con cariñosas palabras hacia ella en calidad de una admiradora, pero luego se la ve al costado de una sesión de fotos sosteniendo sus pertenecías.

Incluso, mientras en el piso debatían acerca de este episodio y el verdadero vínculo entre la mediática y la mujer del video, Guido Záffora recordó: "Chicos, Mariano de la Canal fue contratado por Wanda para ser su fan".

El descuido de Wanda Nara con su ropa interior que la dejó expuesta en las redes

En medio de su declarado enfrentamiento a su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez, Wanda Nara sigue adelante con su carrera y en las últimas horas viajó a Turquía a recibir el premio a la Mujer del año en los Europa Awards, justamente cuando el papá de sus hijas y su actual pareja también están en Estambul.

Feliz por el reconocimiento, lo que le da un impulso importante en su faceta como empresaria, la mayor de las Nara se mostró eufórica desde sus redes sociales. "¡Ganeeeeeeee! BEST WOMAN OF THE YEAR Europa Awards. Thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió en su perfil de Instagram junto a varias postales de la noche.

En tanto, ya de vuelta en su habitación del hotel terminada la velada, Wanda aprovechó para promocionar desde sus Instagram Stories su línea de cosméticos.

Así, desde el baño de la suite en la que está hospedada, Wanda Nara improvisó un tutorial de limpieza facial nocturna, pero un detalle la distrajo a ella misma y no pudo pasarlo por alto, sabiendo que en minutos sería el comentario viral de la red.

"Mi tanga ahí colgada es lo menos", confesó la rubia y como si nada continuó con el video, publicitando uno de los productos de su línea de belleza para limpiar el rostro antes de ir a dormir.