FLECHAZO INQUEBRANTABLE

La prueba irrefutable que evidencia que el amor de Lamine Yamal por Nicki Nicole sigue intacto

Se conoció un sutil detalle en el teléfono de Lamine Yamal que demuestra que sigue enganchado con la cantante argentina, Nicki Nicole.

9 sept 2025, 17:32
A pesar de que recientemente confirmó que su romance con Nicki Nicole había llegado a su fin, Lamine Yamal volvió a sorprender al mostrar, en un video que se volvió viral, que todavía mantiene sentimientos muy especiales por la cantante. El detalle que reveló su afecto llamó la atención de todos los fanáticos de la artista argentina y generó un nuevo debate sobre la relación que ambos mantuvieron.

Fue Guido Zaffora quien explicó, durante el ciclo Las Mañanas con Andino, cuál fue el gesto que dejó en evidencia que Yamal no ha dejado de pensar en Nicole. Según el periodista, en un video se puede ver al futbolista visiblemente emocionado en el vestuario mientras sostiene su teléfono celular, cuyo fondo de pantalla es una foto de la cantante.

Es oficial: Lamine Yamal reconoció su separación de Nicki Nicole y sorprendió con sus declaraciones

Es oficial: Lamine Yamal reconoció su separación de Nicki Nicole y sorprendió con sus declaraciones

En las imágenes se aprecia a Yamal sonriendo y conmovido, mientras su compañero de equipo le pregunta por qué tiene tanta emoción. La respuesta del gesto corporal y la mirada del deportista dejan claro que, aunque la relación terminó, aún guarda un cariño profundo hacia la artista urbana.

El video rápidamente se viralizó entre los fanáticos de Nicki Nicole, quienes comentaron la publicación con mensajes de sorpresa y ternura, reflejando la repercusión que genera cualquier gesto del futbolista relacionado con la cantante. La situación también abrió la puerta a especulaciones sobre un posible reencuentro o al menos un vínculo afectivo que continúa latente, pese a que oficialmente la relación haya finalizado.

Este episodio muestra cómo los detalles más pequeños pueden revelar sentimientos que a veces no se expresan con palabras. Lamine Yamal, a través de un simple fondo de pantalla, dejó entrever que su afecto por Nicki Nicole sigue intacto, confirmando que, para algunos, el amor no desaparece tan fácilmente, incluso cuando los caminos se separan.

El comunicado oficial de Lamine Yamal para anunciar su separación de Nicki Nicole

A poco de haber hecho oficial su relación, Nicki Nicole y Lamine Yamal se vieron envueltos en rumores de separación que rápidamente se confirmaron. Todo comenzó cuando el joven futbolista eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que compartía con la cantante, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La confirmación definitiva llegó por parte del propio Lamine Yamal, durante una conferencia de prensa del FC Barcelona, club en el que actualmente se destaca. “Confirmo que mi relación con Nicki Nicole ya terminó, yo ya la disfruté, ahora me toca enfocarme en mi carrera como futbolista”, expresó el jugador de 18 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Sin embargo, lo que parecía una ruptura sin mayores detalles tomó otro giro cuando surgieron rumores sobre un posible tercero en discordia. La periodista Marcela Tauro lo reveló en la radio, y Paula Varela lo amplió en el programa Lape Club Social, emitido por América TV. “El problema acá es que habría un tercero en discordia, que es Franco Mastantuono”, aseguró Varela.

Franco Mastantuono, también de 18 años, es otra joven promesa del fútbol. Tras su paso por River Plate, actualmente juega en el Real Madrid. Según lo comentado en el programa: “También tiene 18 años, la misma edad que Lamine. Parece que Yamal habría encontrado mensajes de Nicki con el jugador. A mí me dijeron que donde ella pasa, no crece el pasto. Salta de romance en romance, y por lo visto con chicos más jóvenes que ella”, agregó Varela, dejando entrever que la relación entre Nicki y Lamine podría haber terminado por una supuesta infidelidad.

De esta manera, el breve romance entre la cantante rosarina y el joven futbolista español no solo llegó a su fin, sino que lo hizo rodeado de especulaciones y comentarios que alimentan aún más el interés mediático sobre sus vidas privadas.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un joven futbolista español de 18 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial. Juega como delantero en el FC Barcelona y también forma parte de la selección nacional de España. Destaca por su velocidad, técnica y capacidad para definir frente al arco, cualidades que lo han convertido en una figura seguida de cerca tanto por fanáticos como por expertos en deporte. A pesar de su juventud, Yamal ya ha participado en importantes competiciones y ha demostrado un gran nivel de madurez dentro y fuera de la cancha, consolidándose como un jugador clave para el presente y el futuro del club catalán.

     

 

