Es oficial: Lamine Yamal reconoció su separación de Nicki Nicole y sorprendió con sus declaraciones

Así, el breve romance entre la cantante rosarina y el joven futbolista español no solo llegó a su fin, sino que lo hizo envuelto en especulaciones y comentarios que alimentan aún más el interés mediático en torno a sus vidas privadas.

image

Se supo quién sería el tercero en discordia en la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

En los últimos días, Lamine Yamal y Nicki Nicole se habían dejado ver juntos, lo que alimentó con fuerza los rumores sobre un posible vínculo amoroso. Sin embargo, varios medios españoles aseguran que la relación ya habría llegado a su fin. De confirmarse esta versión, se menciona la posible intervención de un argentino como tercero en discordia.

A tan solo dos semanas de haber comenzado el noviazgo, el joven futbolista del Barcelona y la cantante oriunda de Rosario habrían tomado distancia, a pesar del impacto que generó la noticia de su romance. Al mismo tiempo, en redes sociales empezó a circular el nombre de Franco Mastantuono como posible responsable de la ruptura.

Por el momento, ninguno de los tres protagonistas se pronunció públicamente ni se conocieron pruebas concretas. Cabe destacar que la supuesta implicancia de Mastantuono en el distanciamiento entre Yamal y Nicki Nicole no ha sido confirmada y permanece en el terreno de la especulación.

Quien sí se expresó fue Mounir Nasraoui, padre de Lamine, quien dio su opinión sobre el presunto vínculo entre su hijo y la artista argentina, calificándolo como “cosas de niños”. Además, admitió no tener conocimiento alguno sobre Nicki Nicole.

En sus declaraciones, Nasraoui comentó: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

Más adelante, añadió: “Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.