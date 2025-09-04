A24.com

Es oficial: Lamine Yamal reconoció su separación de Nicki Nicole y sorprendió con sus declaraciones

En una reciente conferencia de prensa, el joven jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, habló del fin de su relación con Nicki Nicole.

4 sept 2025, 14:14
A menos de dos semanas de haber oficializado su relación, Nicki Nicole y Lamine Yamal enfrentaron rumores de separación que rápidamente se confirmaron. Todo comenzó cuando el joven futbolista eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que compartía junto a la cantante, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La confirmación definitiva llegó por parte del propio Lamine Yamal, quien en una conferencia de prensa del FC Barcelona, club en el que actualmente brilla, se refirió al fin del romance. "Confirmo que mi relación con Nicki Nicole ya terminó, yo ya la disfruté, ahora me toca enfocarme en mi carrera como futbolista", expresó el jugador de 18 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Sin embargo, lo que parecía una ruptura sin mayores detalles tomó otro giro cuando se mencionó la posible existencia de un tercero en discordia. La periodista Marcela Tauro lo reveló en la radio, y Paula Varela lo amplió en el programa Lape Club Social, emitido por América TV. "El problema acá es que habría un tercero en discordia, que es Franco Mastantuono", aseguró Varela.

Franco Mastantuono, también de 18 años, es otra figura emergente del fútbol. Tras su paso por River Plate, actualmente juega en el Real Madrid. Según lo comentado en el programa, "También tiene 18 años, la misma edad que Lamine. Parece que Yamal habría encontrado mensajes de Nicki con el jugador. A mí me dijeron que donde ella pasa, no crece el pasto. Salta de romance en romance, y por lo visto con chicos más jóvenes que ella", agregó Varela, dejando entrever que la relación entre Nicki y Lamine podría haber terminado por una supuesta infidelidad.

Así, el breve romance entre la cantante rosarina y el joven futbolista español no solo llegó a su fin, sino que lo hizo envuelto en especulaciones y comentarios que alimentan aún más el interés mediático en torno a sus vidas privadas.

Se supo quién sería el tercero en discordia en la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

En los últimos días, Lamine Yamal y Nicki Nicole se habían dejado ver juntos, lo que alimentó con fuerza los rumores sobre un posible vínculo amoroso. Sin embargo, varios medios españoles aseguran que la relación ya habría llegado a su fin. De confirmarse esta versión, se menciona la posible intervención de un argentino como tercero en discordia.

A tan solo dos semanas de haber comenzado el noviazgo, el joven futbolista del Barcelona y la cantante oriunda de Rosario habrían tomado distancia, a pesar del impacto que generó la noticia de su romance. Al mismo tiempo, en redes sociales empezó a circular el nombre de Franco Mastantuono como posible responsable de la ruptura.

Por el momento, ninguno de los tres protagonistas se pronunció públicamente ni se conocieron pruebas concretas. Cabe destacar que la supuesta implicancia de Mastantuono en el distanciamiento entre Yamal y Nicki Nicole no ha sido confirmada y permanece en el terreno de la especulación.

Quien sí se expresó fue Mounir Nasraoui, padre de Lamine, quien dio su opinión sobre el presunto vínculo entre su hijo y la artista argentina, calificándolo como “cosas de niños”. Además, admitió no tener conocimiento alguno sobre Nicki Nicole.

En sus declaraciones, Nasraoui comentó: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

Más adelante, añadió: “Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

