La razón más cruel que llevó a Enzo Fernández a pedirle la separación a Valentina Cervantes: "Se enamoró"

Y agregó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Lo cierto es que Paula Varela contó en Socios del espectáculo el verdadero motivo que estaría detrás de la decisión del futbolista de distanciarse de la madre de sus hijos y sería otra mujer.

En un primer momento trascendió que el deportista quería recuperar los años de juventud donde de muy chico ya estuvo en pareja y no vivió esa etapa.

"No quiero decir el nombre para no quemarla, es conocida, hermana de un Instagramer", precisó la panelista del ciclo del Trece sobre la mujer que habría deslumbrado a Enzo.

Y remarcó: "Valentina sabe que él ha sido infiel y lo ha perdonado. Dicen que Enzo tomó esta decisión porque se enamoró de otra chica".

"Es una rubia, Sasha. Parece que se enamoró", dijo la periodista, sobre la conocida modelo que habría conquistado el corazón del futbolista Enzo Fernández y que derivó en querer terminar su vínculo de años con Cervantes.

Valentina Cervantes hizo su confesión más triste sobre su separación de Enzo Fernández: "Todo lo que pasé"

Hace menos de dos semanas que Enzo Fernández decidió separarse de Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos - Olivia y Benjamín- con quien vivía en Inglaterra.

La noticia no tardó nada en hacerse pública, por lo que la botinera fue quien confirmó la triste novedad a través de sus redes sociales.

En tanto, en las últimas horas la joven regresó a la Argentina para rearmar su vida y en sus primeras horas en el país, rodeada del afecto de su familia, Valentina hizo catarsis a través de su cuenta de X, en medio de la catarata de versiones de infidelidad por parte del futbolista, donde se mencionaron varios nombres de diferentes mujeres.

Y en una suerte de dardo directo hacia su expareja, a primera hora de este viernes Cervantes disparó letal contra su ahora expareja. "No saben qué decir", escribió en su cuenta de X ante el evidente silencio del futbolista.

Al tiempo que dejó en claro que ella sí puso la cara ante una decisión que no tomó ella. "Soy la única que está acá", deslizó y confesó sincera: "Estoy pasando un momento no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé".