Valentina Cervantes hizo su confesión más triste sobre su separación de Enzo Fernández: “Todo lo que pasé”

Y en una suerte de dardo directo hacia su expareja, a primera hora de este viernes Cervantes disparó letal contra su ahora expareja. "No saben qué decir", escribió en su cuenta de X ante el evidente silencio del futbolista.

Al tiempo que dejó en claro que ella sí puso la cara ante una decisión que no tomó ella. "Soy la única que está acá", deslizó y confesó sincera: "Estoy pasando un momento no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé".

Quién fue el hombre que buscó a Valentina Cervantes en Ezeiza tras separarse de Enzo Fernández

Esta semana se conoció la noticia de la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, la cual fue confirmada por ella misma desde las redes sociales.

Lo cierto es que tras su separación del futbolista de la Selección Argentina, la influencer volvió a la Argentina para refugiarse entre sus seres queridos y amigos de toda la vida. Al llegar a Ezeiza el jueves a la madrugada en un vuelo desde Inglaterra fue recibida por un hombre muy conocido: se trata de uno de los hermanos de Enzo (tiene 4).

El hermano del mediocampista se hizo presente en el Aeropuerto para ver a sus sobrinos y ponerse a disposición de Valentina para lo que necesite.

En tanto, fue Julieta Argentina quien dio detalles al respecto en charla con Ángel de Brito en Bondi Live. “Me dijo que todavía no durmió. En el vuelo tampoco. Tiene el celular explotado", indicó la panelista.

"Le pregunté por Sasha Ferro, que es una de las señaladas como posible nueva pareja de Enzo. Me respondió que a ella no le consta, que a partir de ahora están separados y que si él quiere rehacer su vida lo entiende", continuó sobre su charla con la ex de Enzo.

"Ella no está triste y quiere que se sepa. Lo único que quiere es que sus hijos estén bien”, concluyó sobre cómo se encuentra Valentina tras la reciente separación.

En octubre del año pasado, Valentina y Enzo fueron padres de Benjamín, el segundo hijo de la pareja, luego del nacimiento de Olivia en 2020.