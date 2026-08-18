Cecilia Milone mostró una provocativa foto íntima de Chico Novarro a tres años de su muerte

Cecilia Milone se volcó a las redes sociales con un profundo posteo en una fecha muy especial al cumplirse tres años de la muerte de Chico Novarro a los 88 años.
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La artista Cecilia Milone recordó a Chico Novarro al cumplirse tres años de su muerte luego del revuelo al conocerse la profunda historia que los unió.
Cecilia Milone se volcó a las redes sociales con un profundo posteo en una fecha muy especial al cumplirse tres años de la muerte de Chico Novarro a los 88 años.
Cuando se conoció de la triste noticia del fallecimiento de la artista, salió a la luz la historia oculta que mantuvieron Milone y Novarro. "Yo no quería hablar de eso, era mi secreto más sagrado", reconoció con profunda angustia Cecilia Milone por ese entonces en una entrevista radial con Juan Alberto Mateyko.
Lo cierto es que el 18 de agosto, al cumplirse el tercer aniversario de la muerte de Chico Novarro, Milone compartió un movilizante posteo desde Instagram mostrando una foto inédita del artista tocando la guitarra.
"Te parecía tanto que hubiera 36 años entre nosotros… y yo no lo entendía… y yo ni lo sentía. Hoy hace 36 meses que no existís de este lado y me parece tanto que me duele", expresó la cantante a flor de piel sobre lo que significa esa dolorosa fecha en su vida.
Y destacó sobre esa especial imagen que eligió para su profundo mensaje: "Amo esta foto. Fuimos a buscar una guitarra blanca que yo me había encargado para un espectáculo y él se tentó… y se compró la que fue la última batería de su vida. ¡3 años sin #ChicoNovarro! #18DeAgosto".
La historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro estuvo atravesada por la pasión, el secreto y un destino que los unió y separó en distintos momentos de sus vidas.
Se conocieron y mantuvieron un vínculo que, aunque duró años, permaneció resguardado en la intimidad de la actriz, lejos de las luces y de la exposición mediática.
Fue una relación profunda, marcada por encuentros y silencios, que Milone eligió mantener en reserva, preservando así un lazo que para ella siempre tuvo un peso singular.
Con el paso del tiempo, la vida los llevó por caminos distintos y el contacto se interrumpió. Sin embargo, cuando la salud de Novarro comenzó a deteriorarse, Cecilia volvió a buscarlo.
El destino, una vez más, se interpuso: no llegó a verlo antes de que él falleciera en agosto de 2023. Tras la partida del cantante, ella tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Nito Artaza, con quien llevaba adelante una relación de larga data.
En 2025, Cecilia Milone eligió hablar públicamente de ese amor que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Lo hizo compartiendo mensajes privados y confidencias que revelan la intensidad y sinceridad de su vínculo con Novarro.
En sus palabras, la cantante lo definió como una presencia que todavía la acompaña en la memoria y en los gestos cotidianos, como sus posteos recordando al artista. Lejos de diluirse con los años, esa historia sigue siendo central en su recorrido personal.
Fue un romance clandestino, intenso y transformador, que dejó en Cecilia Milone una huella imposible de borrar y que encontró plena visibilidad solo después de la muerte de Chico Novarro.