Cecilia Milone mostró una provocativa foto íntima de Chico Novarro a tres años de su muerte

Y destacó sobre esa especial imagen que eligió para su profundo mensaje: "Amo esta foto. Fuimos a buscar una guitarra blanca que yo me había encargado para un espectáculo y él se tentó… y se compró la que fue la última batería de su vida. ¡3 años sin #ChicoNovarro! #18DeAgosto".

Cómo fue la historia entre Cecilia Milone y Chico Novarro

La historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro estuvo atravesada por la pasión, el secreto y un destino que los unió y separó en distintos momentos de sus vidas.

Se conocieron y mantuvieron un vínculo que, aunque duró años, permaneció resguardado en la intimidad de la actriz, lejos de las luces y de la exposición mediática.

Fue una relación profunda, marcada por encuentros y silencios, que Milone eligió mantener en reserva, preservando así un lazo que para ella siempre tuvo un peso singular.

Con el paso del tiempo, la vida los llevó por caminos distintos y el contacto se interrumpió. Sin embargo, cuando la salud de Novarro comenzó a deteriorarse, Cecilia volvió a buscarlo.

El destino, una vez más, se interpuso: no llegó a verlo antes de que él falleciera en agosto de 2023. Tras la partida del cantante, ella tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Nito Artaza, con quien llevaba adelante una relación de larga data.

En 2025, Cecilia Milone eligió hablar públicamente de ese amor que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Lo hizo compartiendo mensajes privados y confidencias que revelan la intensidad y sinceridad de su vínculo con Novarro.

En sus palabras, la cantante lo definió como una presencia que todavía la acompaña en la memoria y en los gestos cotidianos, como sus posteos recordando al artista. Lejos de diluirse con los años, esa historia sigue siendo central en su recorrido personal.

Fue un romance clandestino, intenso y transformador, que dejó en Cecilia Milone una huella imposible de borrar y que encontró plena visibilidad solo después de la muerte de Chico Novarro.