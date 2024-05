La reacción de Cinthia Fernández tras el romance de Matías Defederico con una mamá del colegio de sus hijas

"La verdad que nuestras hijas eran íntimas. Ella venía a casa y tomaba mate. De hecho, un día buscamos la alianza de ella, porque ellos habían estado juntos y se estaba separando del marido", explicó en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"A mi no me interesa la vida de ella pero actuó mal. Ojo, no porque esté con él, porque el problema lo tiene ahora ella (porque está con Matías). El tema fueron las distintas actitudes que tomaron como no explicarle a los chicos que tenían una relación entre sí, cuando son amiguitos en el colegio", añadió.

En Socios del espectáculo aportaron más información sobre cómo se había iniciado el vínculo entre Defederico y Agustina: "Me cuentan que la chica venía cuerneando al marido con Defederico. Y qué mal cambio porque después de separarse de su pareja tuvo que volver a trabajar y tomarse el colectivo. Antes llevaba una vida de millonaria", sostuvo Paula Varela.

Finalmente, Matías Vázquez sumó: "Matías blanquea ahora también porque es una forma de darle un vuelto a Cinthia, después del acuerdo al que llegaron".

El polémico romance de Matías Defederico con una ex amiga de Cinthia Fernández

En el programa de El Trece pasaron un fragmento de LAM cuando Cinthia comentaba que se había enterado de la relación de la mami del colegio con Matías Defederico por una de las nenas.

Todo parece indicar que el ex jugador intenta reamar su presente sentimental y dejar, después de años de disputa, los problemas con su ex en el pasado.