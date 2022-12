La reacción de Dante Ortega cuando le preguntaron por la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Y ahora, en una entrevista, su hijo mayor Dante - fruto de su ex relación con Sebastián Ortega - habló de la ruptura amorosa de su madre y sorprendió con su contundente frase.

"Al principio nos llamó la atención porque fueron muchos años, pero la veo bien a mi mamá. Ella está trabajando y va a estar en una obra en Mar del Plata", señaló en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Luego, el joven cantante se refirió a su padre: "Mi viejo está trabajando mucho afuera y está haciendo tiras".

En ese sentido, reveló qué consejo le brinda el productor: "A mí me gustaría hacer castings para ver si quedo. Cuando me dicen que nací en un lugar de comodidad y privilegio, mi papá me dice que estudie y que si algún día quedo seleccionado no sea por ser hijo de él".

Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés, le escribió un sorpresivo comentario a China Suárez

La China Suárez, que está de novia con Rusherking, posteó una imagen muy sensual en la que se la ve luciendo un espectacular make up antes de una producción de fotos.

Y al ver la actriz y cantante posando, mirando con picardía hacia la cámara, Dante Ortega le dedicó un llamativo mensaje que no pasó desapercibido.

"Me voy a dormir con esta imagen...", comentó el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, muy buena onda, al pie de la postal de China Suárez en Instagram.