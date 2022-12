La confesión de Marcelo Tinelli sobre Susana Giménez y Wanda Nara que podría enojar a la diva

Wanda sucesora de Susana - Rosenfeld en América Top Ten - captura.jpg

"¡Puede ser! Una vez me lo dijo Marcelo Tinelli. En una charla me dijo 'yo la veo a Wanda con mucho potencial para el día de mañana ser una Susana (Giménez)" confió abogada y amiga de Nara, al tiempo que se excusó "Fueron palabras de Marcelo. No sé si estoy cometiendo una infidencia".

En tanto, Rosenfeld se animó a comparar a ambas mujeres. "Tienen las dos algo muy parecido, que tiene que ver con la personalidad... pero en realidad la veo a Wanda más pensante desde el punto de vista que todo lo que dice tiene como un pensamiento que ya lo tiene todo analizado; mientras que a Susana la veo más espontánea, más natural", sentenció.

susana-gimenez-wanda-nara juntas.jpg Susana Giménez y Wanda Nara juntas en París, cuando la diva de los teléfonos viajó a entrevistarla tras el Wandagate en 2021.

Susana Giménez le bajó el pulgar a Wanda Nara: "Nadie quiere tener una sucesora"

En el mes de marzo cuando Susana Giménez vino a Buenos Aires para cumplir con algunos compromisos, aprovechó su estadía para ir a ver Inmaduros, la obra de Adrián Suar y Diego Peretti.

Al llegar al teatro, la conductora dialogó con Intrusos (América TV).

En la nota con el ciclo de Flor de la V, Susana sorprendió al referirse a dichos de Wanda Nara.

Wanda y Susana

La botinera había afirmado que la estrella de la TV la habría nombrado su sucesora.

"No nunca le dije eso", aclaró Susana ante el micrófono de Intrusos.

"¿Tenés una sucesora?", le preguntaron a la diva. "Nadie quiere tener una sucesora", sostuvo la estrella de Telefe.

"Creo que hizo un chiste.... porque es chanchera... es graciosa", concluyó Susana.