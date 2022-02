El futuro de Fede Bal tras su debut como conductor de 100 argentinos dicen

Fede Bal Resto de mundo.jpg

Y agregó "Bueno, hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo", al tiempo que invitó a sus más de 2 millones de seguidores virtuales a verlo desde marzo, todos los sábados desde las 23:45 hs en la pantalla de El Trece.

En tanto, agradeció a la productora del ciclo y a las autoridades del canal por confiar en él, mientras que pidió a su fandom recomendaciones para sus viajes y destinos a visitar, si bien ya deslizó que “Quisiera ir a Australia, me parece un lugar increíble para hacerlo entero... Es tan grande, tiene tantos paisajes, tanta aventura. Yo soy muy fanático del surf y de los deportes extremos, y Australia tiene unos deportes increíbles para poder hacer. ¿Mi top de países para visitar? Tengo muy arriba Grecia, tengo muchas ganas de ir a Israel, a la India e Indonesia”.

El llanto de Carmen Barbieri por Fede Bal en pleno aire de su programa

Hace un par de semanas Fede Bal debutó como conductor suplente de 100 Argentinos dicen (El Trece), mientras Darío Barassi continúa de vacaciones, tras recuperarse del Covid positivo que lo sorprendió inesperadamente. Es por eso que Carmen Barbieri, como toda madre orgullosa, no dejó de entrevistarlo desde su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) y no pudo contener las lágrimas en medio de la charla telefónica.

"Te quiero mucho, hijo, y te admiro. Me da mucha alegría... Ay, me voy a poner a llorar. Soy una tarada. Lo único que lamentaba, que te lo dije, que tu papá no pueda verte en este rol tan bueno. Lo hacés muy bien. Te quiero", le dijo la actriz y conductora a su hijo ya con la voz entrecortada. A lo que Fede Bal respondió también emocionado "Yo creo que sí me ve, que me ve más que antes". Fue allí cuando Barbieri le preguntó a su hijo "Creés que te acompaña más". Y la respuesta no fue otra que "Yo miro al cielo y digo "ayudame, viejo", y lo hace. Yo creo que es así".

carmen barbieri llorando .jpg Carmen Barbieri emocionada por los logros de su hijo Fede Bal.

Así, la charla siguió por el camino del recuerdo de Santiago Bal, por lo que Carmen quiso saber "¿Lo extrañas a papá?". "Sí, todos los días. Calculo que vos también, ¿o no?", respondió Fede Bal sin tener que pensarlo demasiado, repreguntándole a su madre. Claro que la actriz y conductora aseguró que lo extraña aunque recordó que discutían: "Lo que pasa que a pesar de todo lo que pasamos, fueron más las lindas que las feas. ¡Sí, claro que lo extraño! Pero vos sos el hijo. Supongo que lo debes extrañar más".

Allí fue cuando Carmen Barbieri rompió en llanto, pero le aseguró a su hijo "Lloro pero de alegría porque te va tan bien y todo lo que haces lo hacés con conciencia y sos un gran compañero, los cámaras te quieren , los productores.. te felicito, hijo". Y cerró la charla lamentándose "Me hubiera gustado que tu padre te viera en ese rol que hacés tan bien".