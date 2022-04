La reacción de Germán Paoloski cuando Sabrina Garciarena admitió en vivo que sintió algo al besar un actor

"Sí, obvio", respondió Garciarena sin tapujos, dejando a su pareja y padre de sus hijos helado. "Esto es 13 años atrás. Empecé a los 14 años a trabajar y besé a muchos compañeros, así que sí, imaginate que me pasó. Pero no te voy a dar nombres", explicó la rubia.

"¿Hay algo que quieras cambiar de mí?", continuó Paoloski y Sabrina volvió a pegarle a los tobillos: "Sí. Sos muy neurótico".

Entonces, sin querer exponer más nada, el conductor le cedió las preguntas a la actriz y ella consultó: "¿En este tiempo te hablaste con alguna ex?".

"No asiduamente. Por ahí en algún momento puedo llegar a hablar, quizá por algo puntual, pero no tengo diálogo", admitió Germán.

"Te molestaría si me toca hacer una escena de sexo en el teatro?", indagó la actriz. "Yo ya te dije que hay cosas innecesarias, como en la tira", sentenció el conductor demostrando que no le gusta nada compartirla ni en ficción.

El chiste de mal gusto de Germán Paoloski sobre La China Suárez

Cada noche en No es tan tarde (NETT), Germán Paoloski hace un monólogo de apertura, en el cual repasa algunas de las noticias o temas más destacados de la jornada.

Esta semana, el periodista deportivo hizo un chiste sobre la China Suárez, que fue cuestionado en las redes sociales.

"Se realizó el pre estreno de una película animada, que tiene la voz de La China Suárez. Algunas famosas, que estaban invitadas, se bajaron... pasa que dijeron que tenían problemas de típicos logísticos con sus familias", enunció Paoloski.

"Claro, la típica que no sabes A dónde dejar a los chicos", acotó una panelista del programa. "No, no sabían a dónde dejar a los maridos", retrucó el conductor de NETT.

En el backstage, la botinera usó un vestido distinto al que escogió para la portada.

Sin embargo, ese diseño no pasó para nada por alto.

En el pecho, el vestido tenía un águila con la bandera china entre sus garras.

Ese pequeño detalle reavivó la guerra con La China.