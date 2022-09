La reacción de Guillermina Valdés cuando le preguntaron por los rumores de un nuevo amor

Embed

Este lunes en Intrusos (América TV), la modelo hizo frente a las versiones sobre su presente sentimental. "Estoy muy bien. Desmiento los rumores", afirmó la ex pareja de Marcelo Tinelli.

Guillermina indicó que no volvió a entablar ninguna relación después de distanciarse del conductor. "Nadie me cree, pero estoy sola desde hace 4 meses", explicó la diosa.

Guillermina Valdés reveló su traumático problema físico

Guillermina Valdés reveló un problema físico que la acompleja y por el que recibe muchos mensajes en sus redes sociales: la apariencia de su ombligo.

“Este es mi ombligo que es mini. Recién salió en la foto tapado. Lo explico porque me dicen que me hago photoshop y que me lo hice desaparecer. Yo no soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante que tienen que saber las mujeres”, arrancó diciendo .

Entonces, se animó a explicar: “En uno de mis embarazos uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se salió para afuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo, me lo hicieron chiquito. Me gustaba más el de antes. Es eso. A veces te ponen 'qué se hizo en el ombligo', 'dónde está', que es chiquito… es eso. Tenía una hernia y me lo hicieron chiquito”.

“Y ya que estamos con las aclaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y que desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años y busco un modelo de salud entrenando y comiendo de forma equilibrada. Siempre busco un modelo de salud y no parámetros estéticos”, terminó la exmujer de Marcelo Tinelli.